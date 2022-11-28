ألمانيا تخطف تعادلا قاتلا من إسبانيا وتشعل صراع بطاقات المجموعة الخامسة لكأس العالم
تشبثت ألمانيا بأمل تجنب الخروج المبكر مرة أخرى من كأس العالم لكرة القدم بعدما انتزعت التعادل 1-1 مع إسبانيا بعدما سجل البديل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل في الدقيقة 83 ليلغي تقدم المنتخب الإسباني بهدف ألفارو موراتا.
وتفوق ألفارو موراتا على رقيبه ليحول الكرة إلى شباك الحارس مانويل نوير من مدى قريب بعد تمريرة عرضية منخفضة من جوردي ألبا في الدقيقة 62 ليضع المنتخب الإسباني في المقدمة.
لكن فولكروغ عادل النتيجة في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الألماني بحاجة للفوز في مباراته الأخيرة أمام كوستاريكا بعد أربعة أيام، كما تعني أن إسبانيا ما زالت لم تضمن بعد مكانها في أدوار خروج المهزوم.
وتتصدر إسبانيا الترتيب بأربع نقاط وتحتاج فقط إلى التعادل مع اليابان في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الخامسة لتضمن التأهل. وسيضمن الفوز التأهل للمنتخب الإسباني في صدارة المجموعة.
وتتذيل ألمانيا، التي خسرت 2-1 أمام اليابان في مباراتها الأولى، الترتيب بنقطة واحدة. ويحتاج المنتخب الألماني إلى الفوز على كوستاريكا يوم الخميس وانتظار خسارة اليابان.
وإذا تعادلت اليابان فإن الأمر سيعتمد على فارق الأهداف أو الأهداف التي سجلتها ألمانيا واليابان.