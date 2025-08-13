يلعب لبلباو الإسباني.. من هو محمد علي عبد الرحمن نجم المنتخب السعودي؟

كشفت مشاركة المنتخب السعودي لكرة السلة في نهائيات كأس أمم آسيا 2025 عن مفاجأة سارة للسلة السعودية وذلك بظهور اللاعب محمد علي عبد الرحمن بأداء مذهل في البطولة.

ورغم خروج السعودية من البطولة أمام الفلبين في مباراة الدور ثمن النهائي (95 ـ 88)، فإن محمد علي عبد الرحمن أبلى البلاء الحسن وكان أفضل لاعب في المباراة دون منازع.

قدم اللاعب السعودي البالغ من العمر 30 عاما، أداء قويا في الهجوم والدفاع أمام الفلبين، كما أنه لفت الأنظار في مباريات المنتخب السعودي بكأس آسيا التي تجري منافساتها حاليا في مدينة جدة حتى السابع عشر من أغسطس الجاري.

وتم اختيار عبد الرحمن رجل مباراة السعودية والفلبين عندما منحته كل المواقع المتخصصة في التقييم عدد 8.9 /10 وهو العدد الأعلى الممنوح في المباراة.

وفي المواجهة التي حسمها منتخب الفلبين (95 ـ 88) بعد التمديد، تألق محمد علي عبد الرحمن وأحرز 33 نقطة وهو أعلى عدد من النقاط للاعب واحد في المباراة.

وتألق النجم السعودي في منافسات الدور الأول إذ احرز 71 نقطة بالتمام والكمال في 3 مباريات كانت أمام كل من الأردن والهند والصين، ليرفع عدد نقاطه في البطولة إلى 104 بمعدل 26 نقطة كأعلى معدل نقاط حتى الآن.

ظهور محمد علي عبد الرحمن في كأس أمم آسيا أثار الفضول حول مسيرته الرياضية، إذ أنه يلعب مع نادي أتلتيك بلباو الإسباني حيث انتقل إليه من نادي داروسافاكا في الدوري التركي الممتاز وذلك في يوليو 2024.

ولعب نجم كأس أمم آسيا لكرة السلة مع فريق سيفلاند الأمريكي ثم انتقل إلى ليجيا البولندي ومنه إلى نادي بيسارو الإيطالي قبل أن يرحل إلى داروسافاكا حتى موسم 2023 ـ 2024 تاريخ انضمامه للدوري الإسباني.

وينتظر أن يوقع اللاعب البالغ طولة 193 سنتمترا عقدا جديدا مع نادي تريفيزو في الدوري الإيطالي وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

وحقق المنتخب السعودي نتائج لافتة رغم الإقصاء من ثمن النهائي، إذ فاز على الأردن (77 ـ 73) وعلى الهند (84 ـ 59) قبل الخسارة من الصين (93 ـ 88).