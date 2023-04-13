نابولي يستعيد أوسيمين في الإياب أمام ميلان

قال لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، إن المهاجم فيكتور أوسيمن سيكون جاهزا لمواجهة ميلان في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأسبوع المقبل، بعد غيابه عن الخسارة 1-صفر في الذهاب أمس الأربعاء.

وأبعدت الإصابة المهاجم النيجيري، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 21 هدفا، عن مواجهة ميلان وليتشي الشهر الحالي.