خبير تحكيمي يفجر مفاجأة حول طرد أراوخو

كشف الخبير التحكيمي الإسباني إيتورالدي أن حالة الطرد التي أعلنها الحكم البلجيكي كوفاكس ضد مدافع برشلونة رونالد أراوخو غير صحيحة مضيفا أنه لم يكن هناك احتكاك حقيقي بين الأروغواياني أراوخو ومهاجم باريس سان جيرمان باركولا الذي تظاهر بالسقوط بحسب خبير التحكيم إيتورالدي.

وشهدت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان منعرجا كبيرا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وذلك عندما أشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه مدافع برشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة التاسعة والعشرين بعد التدخل على مهاجم البي آس جي باركولا عندما كان في حالة انفراد تام.