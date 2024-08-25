وجه أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر، رسالة غامضة عبر خاصية "ستوري" في موقع إنستغرام.

وكتب زيزو "كل ما يحدث يظهر لك أننا في فراغ وليس لدى البعض أي أمر مهم في حياتها تفعله، والحياة الآن أصبحت عبارة عن اثنين يفكرون كيف سيكذبون اليوم؟".

وأضاف: "البعض يفكر كيف نفبرك أخبارًا ونشعل الجدل.. سأتحدث لا تقلقوا لكن شيء وقته".

وجاءت رسالة زيزو تزامنًا مع أنباء رحيله عن نادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الجارية إلى نادي نيوم السعودي.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك خلال صيف 2025، وحاول مسؤولو القلعة البيضاء إقناع اللاعب بالبقاء مع الفريق وتجديد عقده.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات لزيزو يؤكد خلالها أن مجلس إدارة الزمالك عرض عليه الحصول على راتب سنوي يبلغ 40 مليون جنيه بالضرائب، يتحمل ممدوح عباس رئيس النادي 30 مليون جنيه منها سنويًا.

وأكدت الصحيفة أن إدارة الزمالك عرضت التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق السابق بمبلغ 65 مليون جنيه.

وشارك زيزو أخيرا مع منتخب مصر بدورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس واحتل خلالها الفراعنة المركز الرابع.