رقم قياسي.. كم بلغت سرعة كريستيانو رونالدو في يورو 2024؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن رقم مذهل جديد يضاف إلى سجلات الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، حققه خلال مشاركته في بطولة "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.

وشارك "الدون" في 6 نسخ من كأس أمم أوروبا، لكن النسخة الحالية كانت الأبرز لنجم النصر السعودي من حيث السرعة على الرغم من تقدمه بالسن.

وفي نسختي 2004 و2008، اللتين شهدتا مشاركة رونالدو، لم يكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد بدأ بتسجيل سرعات اللاعبين، لكن في نسخ 2012 و2016 و2020 و2024 فعل ذلك.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، فقد سجل كريستيانو رونالدو أعلى سرعة قصوى له في بطولة اليورو الحالية لتصل إلى 32.7 كم/ساعة، وهو في عمر الـ39 عامًا.