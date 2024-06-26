رقم قياسي.. كم بلغت سرعة كريستيانو رونالدو في يورو 2024؟
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن رقم مذهل جديد يضاف إلى سجلات الأسطورة كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال، حققه خلال مشاركته في بطولة "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا.
وشارك "الدون" في 6 نسخ من كأس أمم أوروبا، لكن النسخة الحالية كانت الأبرز لنجم النصر السعودي من حيث السرعة على الرغم من تقدمه بالسن.
وفي نسختي 2004 و2008، اللتين شهدتا مشاركة رونالدو، لم يكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد بدأ بتسجيل سرعات اللاعبين، لكن في نسخ 2012 و2016 و2020 و2024 فعل ذلك.
وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، فقد سجل كريستيانو رونالدو أعلى سرعة قصوى له في بطولة اليورو الحالية لتصل إلى 32.7 كم/ساعة، وهو في عمر الـ39 عامًا.
وأوضح الموقع حسب الإحصائية أنه في نسخة 2012، كان يبلغ 27 عامًا، ووصلت سرعته القصوى إلى 32 كم/ساعة.
وفي نسخة 2016، في عامه الـ31، وصلت سرعته القصوى إلى 29.1 كم/ساعة.
وفي نسخة 2020، عندما كان يبلغ رونالدو 35 عامًا، كانت سرعته القصوى 29.7 كم/ساعة.
وفي نسخة 2024، بعامه الـ39، وصلت سرعته القصوى بعد خوضه مباراتين حتى الآن إلى 32.7 كم/ساعة.
بحسب الإحصائية، تكون النسخة الحالية في ألمانيا قد شهدت أكبر سرعة للنجم البرتغالي؛ ما يعني أنه يعيش أفضل مستوياته على الصعيدين البدني والفني.
ويخوض منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة قوية ضد نظيره جوروجيا، على ملعب "فيلتينس آرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة في يورو 2024.
وفازت البرتغال 2-1 على التشيك في الجولة الافتتاحية بفضل هدف عكسي وآخر من البديل فرانسيسكو كونسيسياو، وسيحاول رونالدو أمام جورجيا أن يهز الشباك مع مشاركته في بطولة أوروبا للمرة السادسة، وهو رقم قياسي يحمله منفردا.
ويحتل منتخب البرتغال صدارة المجموعة السادس برصيد 6 نقاط، ويضمن التأهل إلى الوصول إلى دور الـ16 من البطولة، وفي المركز الثاني يتواجد تركيا برصيد 3 نقاط، ثم التشيك وجورجيا بنقطة وحيدة لكل منهما.