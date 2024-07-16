بعد رسالة رافينيا.. حلول أمام الهلال لتعويض نجم برشلونة

تسبب البرازيلي رافينيا في صدمة كبيرة لنادي الهلال، بعد الرسالة الأخيرة التي نشرها، والتي ألمح من خلالها لرغبته في الاستمرار في صفوف برشلونة خلال الموسم المقبل.

جاء هذا بعد أيام من انتشار أنباء عن رغبة الهلال في ضم اللاعب، واستعداده لدفع مبلغ 100 مليون يورو من أجل الاستعانة بخدماته، وموافقة برشلونة بشكل أولي على فكرة رحيله.

ولكن رسالة رافينيا الأخيرة على إنستغرام جاءت صادمة، وعلى الرغم من ذلك فالفرص في سوق الانتقالات عديدة ومختلفة، ويستطيع الهلال بسهولة إيجاد البديل له.

فيما يلي نستعرض بعض الأسماء التي قد يكون رحيلها في الصيف الجاري أو بأقصى حد في الشتاء أمرًا يسيرًا، ويستطيع الهلال الاستفادة منه:

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رودريغو

يصر ريال مدريد أن البرازيلي ليس للبيع، ولكن بوصول كيليان مبابي ووجود فينيسيوس جونيور، ومن خلفهما جود بيلينجهام لا يبدو أن رودريغو سيكون له دور أساسي مع الملكي.

صحيح أن رودريغو ليس هو ولا يقدم المعتاد منه في الأشهر الأخيرة مع ريال مدريد، لكنه لا يزال جودة كبيرة للغاية واستمراره في الملكي سيكون مرتبطًا بعدم البقاء على مقاعد البدلاء لفترات طويلة.

قد يحاول الهلال ضم رودريغو، وقد يفشل في الصيف، ولكن بحلول الشتاء عندما يدرك البرازيلي أنه لا مكان له في تشكيلة أنشيلوتي الأساسية يجب أن يكون رحيله أسهل.

بيدرو نيتو

نتحدث هنا عن أحد أفضل أجنحة الدوري الإنجليزي على الأخص فيما يتعلق بصناعة الأهداف، وأظهر شخصية كبيرة ضد فرق عملاقة مثل ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

صنع نيتو تسعة أهداف في الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي فقط منها أهداف ضد توتنهام ويونايتد وتشيلسي وليفربول.

ولسوء حظه أبعدته الإصابة عن حوالي نصف الموسم، إذ غاب عن 17 مباراة، كان من الممكن أن تحسن أرقامه إلى حد بعيد.

بشكل عام يعد نيتو لاعبًا مرنًا، ويستطيع اللعب في أكثر من مركز، وقد أظهر ذلك فعلًا، بداية من الجناح الأيمن والأيسر، مرورًا بصانع اللعب ورأس الحربة وختامًا بالمهاجم الثاني.

موسى ديابي

لاعب آخر من الدوري الإنجليزي ربما لن يشكل رحيله مشكلة كبيرة عن أستون فيلا في ظل وجود أنباء عن مفاوضات سعودية معه فعلًا من قبل نادي الاتحاد، هو موسى ديابي.

ديابي لعب موسم واحد مع أستون فيلا، وقدم فيه مستويات مذهلة، ولعب فيه تقريبًا في كل مكان في الملعب.

نجم الدوري الإنجليزي سجل عشرة أهداف في موسمه الأول وصنع تسعة، ولعب في مراكز الجناح الأيمن والأيسر ورأس الحربة والمهاجم الثاني، وصانع الألعاب ولاعب الوسط الأيمن والأيسر، وقيمته السوقية 55 مليون يورو.

نيكولاس بيبي

نجم أرسنال الأسبق هو لاعب حر في الوقت الراهن، ويستطيع التوقيع لأي فريق يشاء ويمكنه أن يعيد اكتشاف نفسه من خلال الدوري السعودي كما فعل مالكوم مع الهلال.

لا خلاف على إمكانات بيبي الفنية، لكنه لم يكن موفقًا في اختياراته مؤخرًا، كما غاب لفترات ليست بقصيرة بسبب إصابات مختلفة بين الركبة والإصابات العضلية.

أنخيل دي ماريا

بطل كوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني الذي اعتزل كرة القدم الدولية ومن المفترض أنه دخل فترة حرة يستطيع من خلالها التوقيع لأي ناد.

أنباء عديدة أكدت أن بنفيكا يريد التجديد معه، لكن لم يُعْلَن حتى تلك اللحظة عن أي شيء، وعلى الرغم من عمره الكبير، فإنه سيكون إضافة مذهلة على مستوى الخبرة والفنيات في صفوف الهلال.

الجميع شاهد كيف استمر في ملعب نهائي كوبا أمريكا دون مشاكل بدنية واضحة حتى وقت متأخر من المباراة.

ولو انضم إلى الهلال سيكون في حال أفضل، فالمباريات ستكون أقل بطبيعة الحال على الصعيد المحلي، وكذلك لن يلعب دوليًا مجددًا وهذا سيساعده، والأفضل من كل ذلك أن تلك الصفقة ستكون مجانية.