كلوب: الانضباط الدفاعي مفتاح فوز ليفربول على برايتون

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كلوب إن هزيمة ليفربول في الدوري أمام برايتون كانت أسوأ أداء له على الإطلاق خلال فترة وجوده في النادي، وعندما سئل عما يمكن تغييره في مباراة الأحد، قال للصحفيين "كل شيء".

وأضاف المدرب الألماني "أعتقد أننا أظهرنا أننا نريد حقا المضي قدما، نريد دائما التحسن وهذا ما سنفعله، برايتون في لحظة جيدة حقا".

وأضاف: "لا تزال أسوأ مباراة رأيتها على الإطلاق لأحد الأندية التي دربتها، والحمد لله إننا لم نخض الكثير من المباريات بعدها".