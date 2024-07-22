أُسدل الستار على منافسات الدوري الليبي للموسم الحالي 2023 – 2024 بعد تتويج نادي النصر بحسم صدارة ترتيب الدورة السداسية برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة.

وحصل الأهلي بنغازي على المركز الثاني برصيد 8 نقاط ليضمن مشاركته في دوري أبطال أفريقيا أيضًا بجانب النصر البطل.

وأنهى الأهلي طرابلس منافسات الدورة الثلاثية في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بينما احتل الهلال المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويشارك الأهلي طرابلس في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

ويخوض النصر الليبي منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد 2024 – 2025 والتي تنطلق أحد أيام 16 و17 و18 أغسطس المقبل.

ويلعب النصر ضد المريخ السوداني بنظام الذهاب والإياب، ويستضيف النصر منافسه المريخ في لقاء الذهاب ثم يخرج لمواجهة الفريق السوداني إيابًا.

ويلتقي الفائز من مواجهة النصر الليبي والمريخ السوداني مع الفائز من لقاء ريمو ستارز النيجيري والجيش الملكي المغربي في دور الـ 32 للبطولة.

ويلعب الأهلي بنغازي الليبي مع الهلال السوداني في الدور التمهيدي، ويلتقي الفائز مع الصاعد من لقاء بو رينغرز السيراليوني وسان بيدرو الإيفواري في دور الـ32.

وفي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يلعب الأهلي طرابلس مع أوهاميجي بطل زنزبار ضمن منافسات الدور التمهيدي، بينما يلتقي الفائز ضد سيمبا التنزاني في دور الـ32.

ويلتقي الهلال منافسه كيتارا الأوغندي بالدور التمهيدي، بينما يلعب الفائز في دور الـ32 مع المصري.