خسر مصطفى شلبي.. أيمن الشريعي يصدم الزمالك بتصريح ناري (فيديو)

وجَّه أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، رسالة صادمة إلى الزمالك بعد التفريط في خدمات مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأبيض، الذي رحل عن صفوفه في الميركاتو الحالي.

وودع مصطفى شلبي نادي الزمالك وجماهيره، بعد رحلة استمرت ثلاثة مواسم مع الفريق، إذْ أتم إجراءات انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

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وقال شلبي في رسالة عاطفية للجماهير البيضاء: "أعلن نهاية رحلتي مع نادي الزمالك ولكنها نهاية كروية فقط ومن الغد سأعود مشجعًا وداعمًا لكيانٍ لمجرد ارتباطي به زادني كل خير".

مصطفى شلبي انضم للزمالك من إنبي في أكتوبر 2022، ليقضي مع الأبيض ثلاثة مواسم.

ومع الزمالك، سجل صاحب الـ30 عاما 15 هدفًا وصنع 15 أخرى، في 102 مباراة، وتوج ببطولة الكونفدرالية، وبطولة كأس سوبر أفريقي، وبطولة كأس مصر.

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وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية: "مصطفى شلبي كان نجم إنبي وقت لعبه معنا، وأرقامه تؤكد ذلك وأكبر دليل أن هناك تنافسًا لضمه بين الأهلي والمصري البورسعيدي، والزمالك خسره بعد رحيله، ولكن أرى أن اللاعب سيقدم انطلاقة جديدة مع البنك الأهلي أقرب مما كان معنا في إنبي، وهو في النهاية لاعب محترف ويبحث عن مصلحته وطريقه الأفضل وما يفعله تخطيط جيد".

وعن رغبة الأهلي في ضم لاعبه محمد حمدي، أشار: "الأهلي لم يتواصل معي لضم اللاعب، ولكن حسين السيد عضو إدارة الزمالك طلب مني محمد حمدي وأنا رفضت، أنا تواصلت مع اللاعب ووجدت أن البيانات ليست جيدة لأنه تعرض لإصابة مرة واثنتين وثلاثًا، هو لاعب ذو جودة جيدة ومصر ستتحدث عنه آجلًا أو عاجلًا، لاعب مستقر نفسيًّا ولا يتأثر بشيء، لو ارتدى قميص الزمالك سيكون منتميًا للزمالك ولو ارتدى قميص الأهلي سيصبح انتماؤه للقلعة الحمراء، وإذا عاد ولعب في إنبي سينسى كل ذلك".

وأتم: "ليس أي لاعب أقوم ببيعه لناد آخر أضع نسبة في إعادة بيعه مستقبلًا، طالما أخذتُ رقمًا معينًا لا أنظر لنسبة إعادة بيعه، مثال مصطفى شلبي أخذت رقمًا معينًا ولم أضع شرط الحصول على نسبة في إعادة بيعه بعد ذلك، محمد إسماعيل الذي انتقل من صفوف زد للزمالك كان لاعبًا في إنبي، ووضعت في عقده الحصول على نسبة في إعادة بيعه بعد ذلك، وبعد انتقاله الآن للزمالك إنبي لديه نسبة من بيعه حوالي 9 ملايين جنيه، النسبة 20% مثلًا".