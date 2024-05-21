تألق ياسين بونو يثير ذهول رونالدو (فيديو)
أثار تألق ياسين بونو حارس مرمى الهلال ذهول كريستيانو رونالدو نجم النصر في مواجهة الفريقين يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لدوري روشن السعودي.
وتعادل النصر مع ضيفه الهلال مساء الجمعة الماضي بنتيجة 1-1 في ديربي العاصمة السعودية الرياض.
وتألق بونو بشكل رائع في التصدي لأكثر من محاولة للنجم البرتغالي رونالدو بعدما تصدى لفرصتين محققتين داخل منطقة الجزاء.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن مقطع فيديو لأبرز التصديات الصعبة التي قام بها ياسين بونو وردود فعل رونالدو.
ولم يتمكن رونالدو من هز شباك بونو في مباراتي الهلال والنصر بدوري روشن السعودي.
وأضاع رونالدو فرصًا محققة لهز الشباك في مباراة الديربي لدرجة أن هاشم سرور أحد لاعبي النصر السابقين ألمح في تغريدة عبر حسابه بموقع X إلى تعرض رونالدو للحسد.
ويحتل كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي في الموسم بعدما أحرز 33 هدفًا قبل جولتين من النهاية.
وسبق أن واجه كريستيانو رونالدو صعوبة كبيرة في مواجهة ياسين بونو أيضًا خلال مباراة البرتغال ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.
وتصدى بونو لفرصة محققة وقتها من رونالدو الذي شارك كبديل في صفوف منتخب البرتغال ، وتألق وقتها الحارس المغربي بشكل لافت وساهم في قيادة أسود الأطلس للفوز على فرنسا بنتيجة 1-0.