تألق ياسين بونو يثير ذهول رونالدو (فيديو)

ويحتل كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي دوري روشن السعودي في الموسم بعدما أحرز 33 هدفًا قبل جولتين من النهاية.

وسبق أن واجه كريستيانو رونالدو صعوبة كبيرة في مواجهة ياسين بونو أيضًا خلال مباراة البرتغال ضد المغرب في ربع نهائي كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وتصدى بونو لفرصة محققة وقتها من رونالدو الذي شارك كبديل في صفوف منتخب البرتغال ، وتألق وقتها الحارس المغربي بشكل لافت وساهم في قيادة أسود الأطلس للفوز على فرنسا بنتيجة 1-0.