بعد تصرفه تجاه كولر.. الأهلي يعلن عقوبة أحمد عبدالقادر
قرر النادي الأهلي المصري توقيع عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبدالقادر، مهاجم الفريق، بعدما بدر منه تجاه مدربه مارسيل كولر.
ورفض أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المصري مصافحة مدربه السويسري مارسيل كولر بعد نهاية مباراة المارد الأحمر والهلال بدوري أبطال أفريقيا.
وأظهر مقطع فيديو محاولة كولر مصافحة أحمد عبدالقادر وإصراره على المصافحة لكن اللاعب رفض حتى النظر إلى مدربه، وكان ذلك خلال هتافات الجماهير للنادي بعد الفوز على الهلال 3/0.
وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا قال فيه، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على عبدالقادر نظرا لما بدر منه.
ولم يكشف النادي الأهلي عن القيمة المالية للعقوبة، ولكنه أكد في بيانه أنها عقوبة كبيرة.
وضمن الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب، مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز 3/0 على الهلال، واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
وحصد الأهلي 10 نقاط وهو نفس رصيد الهلال، لكن الأهلي يتفوق في النتائج المباشرة بفوزه 3/0 وخسارته 0/1 أمام منافسه السوداني، كما يتفوق الأهلي بفارق الأهداف.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي في ربع النهائي مع أحد فرق الوداد البيضاوي، والرجاء البيضاوي، والترجي التونسي.
ومن المقرر أن تجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.