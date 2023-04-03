بعد تصرفه تجاه كولر.. الأهلي يعلن عقوبة أحمد عبدالقادر

ورفض أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المصري مصافحة مدربه السويسري مارسيل كولر بعد نهاية مباراة المارد الأحمر والهلال بدوري أبطال أفريقيا.

وأظهر مقطع فيديو محاولة كولر مصافحة أحمد عبدالقادر وإصراره على المصافحة لكن اللاعب رفض حتى النظر إلى مدربه، وكان ذلك خلال هتافات الجماهير للنادي بعد الفوز على الهلال 3/0.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا قال فيه، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قرر توقيع عقوبة مالية كبيرة على عبدالقادر نظرا لما بدر منه.

ولم يكشف النادي الأهلي عن القيمة المالية للعقوبة، ولكنه أكد في بيانه أنها عقوبة كبيرة.