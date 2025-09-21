حذف اسم الزمالك.. تصرف صادم من شيكو بانزا وسط أنباء عن أزمة كبيرة

أقدم شيكو بانزا، لاعب نادي الزمالك، على تصرف مثير للجدل ينذر باشتعال أزمة جديدة في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويعيش الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، والتي كانت تدر أموالا مهمة للنادي يقوم من خلالها بصرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية للألعاب المختلفة، وهو ما توقف مع أزمة سحبها، وهو ما أشغل أزمة كبيرة بين اللاعبين وإدارة النادي الأبيض.

وذكرت تقارير أخيرة أن شيكو بانزا غاب عن المشاركة مع فريقه في التدريبات بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

وثمّة مفاوضات جارية بين بانزا وإدارة النادي الأبيض لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة ولكن دون التوصل لحل حتى الآن.

بينما ذكرت تقارير أخرى، أن اللاعب منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي منذ وصوله إلى القاهرة، ولم يتخلف عن أي مران للفريق، وتم تطبيق اللائحة عليه بسبب تأخره في العودة للقاهرة الأسبوع الماضي، وحضوره في المباريات من عدمه هو قرار فني ليانيك فيريرا.

كما حذف اللاعب الأنغولي تعريفه كلاعب في القلعة البيضاء من على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام".

وقام شيكو بانزا أيضًا بحذف صورته بقميص نادي الزمالك من على حسابه الرسمي.

وانضم بانزا للزمالك في الصيف الماضي قادمًا من إستوريلا البرتغالي، وسجل مع الأبيض هدفين في الدوري المصري، في شباك كلٍّ من: مودرن سبورت وفاركو.

وغاب شيكو بانزا عن الزمالك أمام المصري والإسماعيلي في الدوري المصري.

وعاد بانزا إلى مصر متأخرًا بعد نهاية التوقف الدولي الماضي، ولذلك فضّل يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استبعاده من المباريات.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد، ليواصل تصدر الدوري المصري برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.