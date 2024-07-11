أزمة كبيرة في معسكر منتخب إسبانيا قبل نهائي يورو 2024

فجر رئيس أتلتيك بيلباو الإسباني جون أورياتي أزمة كبيرة في معسكر المنتخب الإسباني وذلك قبل ثلاثة أيام من خوض نهائي كأس أمم أوروبا 2024 أمام نظيره الإنجليزي يوم الأحد على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.

ويتطلع المنتخب الإسباني، مدفوعا بمهاجهمه الذي سطع نجمه بشكل لافت في "يورو 2024" لامين يامال، إلى التتويج باللقب القاري للمرة الرابعة في تاريخه بعد سنوات 1964 و2008 و2012.

وفي وقت أشاد فيه الكثير من الملاحظين بالأجواء الإيجابية التي تخيم على محيط منتخب لاروخا، كونها أحد أسباب نجاحه حتى الآن، أحدثت تصريحات رئيس أتلتيك بيلباو ضجة قوية في معسكر إسبانيا بعدما اتهم الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتشتيت تركيز نجم بيلباو، نيكو ويليامز الذي كان إحدى العلامات المضيئة في تشكيلة المدرب لويس دي لابوينتي في اليورو.

وقال جون أورياتي: "نيكو ويليامز اللاعب الملتزم جدًا مع ناديه أتلتيك بيلباو تعرض لسيل كبير من الأسئلة حول مستقبله بطريقة مفرطة وغير معقولة، كنا نعتقد أنه سيركز فقط على المنافسة في كأس أوروبا، لكننا نرى أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يعرف كيف يحمي ويليامز".

وتابع رئيس أتلتيك بيلباو قائلا: "الاحترام بين العناصر جميعها التي تعتبر من مكونات كرة القدم هو أمر أساسي أو هكذا نتصوره في نادي أتلتيك، الذي لا يلجأ لإخضاع اللاعبين المتعاقدين مع أندية أخرى للضغط في محاولة للتعاقد معهم".

وأضاف أورياتي: "أتلتيك بيلباو يطمح إلى أشياء لا حد لها، نحن أيضا لدينا مشروع ملهم وجذاب وطموح للاعبينا ومدربنا، والدليل أننا قمنا مؤخرًا بتجديد عقدي اثنين من لاعبينا الدوليين، الحارس أوناي سيمون (2029) واللاعب فيفيان (2031)، كما أن نيكو ويليامز وقع العام الماضي عقدا يستمر حتى عام 2027، كل لاعبينا ملتزمون أيضًا بعقود مع النادي لعدة مواسم مقبلة وأتلتيك بيلباو قادرٌ اقتصاديًا واجتماعيًا ورياضيًا على الحفاظ على جميع لاعبيه بما في ذلك نيكو ويليامز".

وكانت الكثير من التقارير الإخبارية تحدثت عن مستقبل النجم الواعد لمنتخب إسبانيا نيكو ويليامز (21 عاما) مع أتلتيك بيلباو مشيرة إلى أن نادي برشلونة يضغط بقوة للتعاقد مع ويليامز حتى وإن أدى الأمر إلى دفع قيمة الشرط الجزائي وضم اللاعب، رغم الأزمة المالية التي تحيط بالنادي الكتالوني.

ومن جهته رد الاتحاد الإسباني على تصريحات جون أورياتي بالتأكيد على أن المهاجم نيكو ويليامز يتلقى المعاملة نفسها مثل بقية اللاعبين.

وكشف الاتحاد الإسباني وفق ما أوردته تقارير إخبارية أنه يفعل كل شيء بالتنسيق مع اللاعب ووكلائه في إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها اللاعب حول العروض التي وصلته من بعض الأندية (من بينها بالخصوص برشلونة)، وأضاف الاتحاد أنه لم يفرض أبدا أسئلة على ويليامز، كما أنه لم يمنعه من الإجابة على أسئلة أخرى".

وقال: "قد يُلمّح الاتحاد بعدم الخوض في بعض المواضيع بشكل متكرر خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي لا علاقة لها بالمنتخب، لكننا لا نجبر الصحافة أبدًا على نوع الأسئلة، ولا نقول للصحفيين ما الذي ينبغي عليهم أن يطرحوه من أسئلة وما الذي لا يمكن طرحه".

وقدم نيكو ويليامز أداء لافتا مع منتخب إسبانيا حيث ساهم في بلوغه الدور النهائي قبل ملاقاة منتخب إنجلترا يوم الأحد المقبل في ملعب برلين من أجل تتويج قاري جديد لإسبانيا وأوّل لويليامز.