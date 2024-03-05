خيارات كاسترو تتضاءل.. تاليسكا يُعقّد حسابات النصر
تلقى نادي النصر السعودي نبأً سيئًا بشأن تطورات إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق، والتي من المقرر أن تنهي موسمه مع الفريق، حيث يحتاج لفترة علاج طويلة.
وتعرض تاليسكا للإصابة، وغاب عن خسارة فريقه أمام العين الإماراتي بهدف، يوم الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إن "الجهاز الطبي في نادي النصر، تسلّم توصيات من مركز (فيفا) الطبي المختص في إصابات الملاعب تنصح بإجراء عملية جراحية عاجلة في وتر العضلة الأمامية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي".
كما قالت صحيفة "الجزيرة" إن "الفحوصات الطبية للنجم البرازيلي كشفت عن احتمالية حاجته لعملية جراحية، وبالتالي غيابه حتى نهاية الموسم".
وسيشكل هذا الوضع أزمة أمام كاسترو، مدرب الفريق، الذي يبدو أن خياراته ستتضاءل لتعويض النجم البرازيلي في هجوم "العالمي"، حيث من المقرر أن يدفع بالسنغالي ساديو ماني في مركزه، كما حدث في المباراة الأخيرة أمام العين.
تأكيد تاليسكا
كما نشر تاليسكا صورًا له عبر حسابه على منصة "إكس" وهو يتكئ على عكازين وفي طريقه للمطار، قائلاً: "في الطريق إلى إيطاليا، لمواجهة تحدٍ آخر".
وأضاف: "اليوم أبدأ رحلة التغلب على الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أكبر".
وتابع: "عملية إعادة التأهيل تبدأ الآن، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر".
ويمثل غياب تاليسكا، ضربة قوية للفريق النصراوي، خاصة أنه هداف "العالمي" في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 6 أهداف.
وشارك اللاعب مع النصر هذا الموسم 2023-2024 في 25 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 4 أهداف.
كما واصلت الإصابات ضرب صفوف "العالمي"، حيث أثبتت الفحوصات الطبية أيضا إصابة الأسترالي عزيز بيهيتش، لاعب الفريق، بتمزق في عضلة السمانة وحاجته إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 3-4 أسابيع.
فيما تضاعفت إصابة سلطان الغنام لاعب النصر في العضلة الخلفية وحاجته إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 4-6 أسابيع.