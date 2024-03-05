خيارات كاسترو تتضاءل.. تاليسكا يُعقّد حسابات النصر

تلقى نادي النصر السعودي نبأً سيئًا بشأن تطورات إصابة البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب الفريق، والتي من المقرر أن تنهي موسمه مع الفريق، حيث يحتاج لفترة علاج طويلة.

وتعرض تاليسكا للإصابة، وغاب عن خسارة فريقه أمام العين الإماراتي بهدف، يوم الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، إن "الجهاز الطبي في نادي النصر، تسلّم توصيات من مركز (فيفا) الطبي المختص في إصابات الملاعب تنصح بإجراء عملية جراحية عاجلة في وتر العضلة الأمامية للبرازيلي أندرسون تاليسكا، مع إلغاء فكرة البرنامج العلاجي والتأهيلي".

كما قالت صحيفة "الجزيرة" إن "الفحوصات الطبية للنجم البرازيلي كشفت عن احتمالية حاجته لعملية جراحية، وبالتالي غيابه حتى نهاية الموسم".

وسيشكل هذا الوضع أزمة أمام كاسترو، مدرب الفريق، الذي يبدو أن خياراته ستتضاءل لتعويض النجم البرازيلي في هجوم "العالمي"، حيث من المقرر أن يدفع بالسنغالي ساديو ماني في مركزه، كما حدث في المباراة الأخيرة أمام العين.