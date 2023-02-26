أتلتيكو يصدر بيانا شديد اللهجة ضد التحكيم وريال مدريد وبرشلونة

هاجم ميغيل أنخيل جيل الرئيس، التنفيذي لأتلتيكو مدريد، التحكيم والأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الديربي أمام ريال مدريد في الليغا، يوم السبت.

ووجه أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين ضربة لآمال ريال مدريد في المنافسة على لقب الليغا بعدما فرض التعادل 1/1 على حامل اللقب في استاد سانتياغو برنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق 7 نقاط خلف برشلونة الذي يواجه ألميريا المتعثر في وقت لاحق، اليوم الأحد، ويأتي أتلتيكو رابعا برصيد 42 نقطة.

وبعد ساعات من الديربي المثير للجدل، أصدر أتلتيكو بيانا علق فيه مدير أتليتكو مدريد على انطباعاته عما حدث في سانتياغو برنابيو.