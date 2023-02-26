أتلتيكو يصدر بيانا شديد اللهجة ضد التحكيم وريال مدريد وبرشلونة
هاجم ميغيل أنخيل جيل الرئيس، التنفيذي لأتلتيكو مدريد، التحكيم والأخطاء التحكيمية التي شابت مباراة الديربي أمام ريال مدريد في الليغا، يوم السبت.
ووجه أتلتيكو مدريد بـ10 لاعبين ضربة لآمال ريال مدريد في المنافسة على لقب الليغا بعدما فرض التعادل 1/1 على حامل اللقب في استاد سانتياغو برنابيو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق 7 نقاط خلف برشلونة الذي يواجه ألميريا المتعثر في وقت لاحق، اليوم الأحد، ويأتي أتلتيكو رابعا برصيد 42 نقطة.
وبعد ساعات من الديربي المثير للجدل، أصدر أتلتيكو بيانا علق فيه مدير أتليتكو مدريد على انطباعاته عما حدث في سانتياغو برنابيو.
وقال أنخيل جيل في بيانه: "لقد قاموا بعمل رائع، مع الكثير من التضامن، والذي يعني جنبًا إلى جنب مع الموهبة التي كنا نعني بها أننا كنا قريبين جدًا من الفوز بالمباراة. كنت سأحب أن أعرف ما الذي كان سيحصل إذا لعبنا 90 دقيقة كاملة بـ11 لاعبا. أتخيل ذلك مثل الملايين من المتفرجين حول العالم الذين تابعوا المباراة لكننا للأسف خرجنا بنقطة".
وبالنسبة إلى ميغيل أنخيل جيل، فإن طرد البديل أنخيل كوريا أمر غير مفهوم، موضحا: "إنه أمر مؤسف! نحن نعاني دائمًا من هذا نوع من السلوك ضد هذا الفريق (ريال مدريد) بسبب الضغط الدائم على طاقم التحكيم. من غير المعقول أن يصعب على الحكم طرد أحد لاعبيه (ريال مدريد) حتى لو كانت اللعبة واضحة ولا يوجد مجال للتفسير كما حدث في مباراتنا الأخيرة على نفس الملعب، وأنه بالأمس كان من السهل جدا طرد كوريا بشكل غير عادل ".
ويعتقد الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن الوضع المحيط بهذه المباريات غير مبرر وقال: "بعد الديربي الأخير قررت مشاركة رأيي علنا؛ ولهذا السبب فقط تلقيت الكثير من الانتقادات والاستبعاد من مختلف المدرجات. ومع ذلك، لقد تلقيت عددا لا يحصى من عبارات الدعم. أحببت بشكل خاص رسائل الدعم التي جاءت من الإعلاميين والحكام السابقين؛ لأنهم فهموا بشكل أفضل من أي شخص آخر شجبي لنظام غير عادل والذي يحاول التأثير على قرارات الأشخاص الذين يجب أن يكونوا محايدين".
وأضاف أنخيل جيل في بيانه: "أعلم أن هناك العديد من الأشخاص ضدنا يستنكرون نظاما غير عادل، لكن لا يمكننا تطبيع ما هو غير طبيعي. أرفض التعود على هذه المواقف، على الرغم من أنها أصبحت للأسف عادة على مر السنين. في محاولة لإيجاد أعذار لتبرير نتيجة الأمس، أنا ببساطة أوضح أننا سئمنا من ذلك".
"لا يمكن الشك في نزاهة المنافسة"
وعلاوة على ذلك، يعتقد الرئيس التنفيذي لأتليتكو أن قضية إنريكيز نيغريرا وبرشلونة تلحق أضرارًا كبيرة بمصداقية كرة القدم الإسبانية قائلا: "لا يمكن الشك في نزاهة المنافسة. إذا بدأ المشجعون يتشككون في نزاهة اللعبة، فنحن جميعًا خارج اللعبة. في الأسابيع القليلة الماضية، تمكنا من الوصول إلى معلومات مهمة للغاية تتطلب تحقيقا جادا. ليس لدينا خيار سوى الوصول إلى جوهر هذا الأمر. هذا ما طالبت به جميع أندية رابطة الليغا باستثناء اثنين: أنا مقتنع بأن كرة القدم لدينا تستحق أن نعمل جميعا معًا حتى لا يكون هناك شكوك. أعتزم الاستمرار في القيام بذلك وآمل أنه، على الأقل في هذه النقطة، يمكننا كل الموافقة".