مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الحالية المقامة في ألمانيا "يورو 2024" حين يواجه منافسه النمسا مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب رومانيا منافسه أوكرانيا في المجموعة الخامسة التي تشهد مواجهة قوية بين بلجيكا وسلوفاكيا.

وتشهد منافسات الدوري المصري مواجهة قوية بين الزمالك والمصري البورسعيدي.