منتخب فرنسا
منتخب فرنسارويترز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب فرنسا مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية في نسختها الحالية المقامة في ألمانيا "يورو 2024" حين يواجه منافسه النمسا مساء اليوم الاثنين في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب رومانيا منافسه أوكرانيا في المجموعة الخامسة التي تشهد مواجهة قوية بين بلجيكا وسلوفاكيا.

وتشهد منافسات الدوري المصري مواجهة قوية بين الزمالك والمصري البورسعيدي.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة:

كأس الأمم الأوروبية:

رومانيا – أوكرانيا – 4:00 عصرًا – bein sports max1

بلجيكا – سلوفاكيا – 7:00 مساءً – bein sports max1

النمسا – فرنسا – 10:00 مساءً – bein sports max1

الدوري المصري:

الزمالك – المصري البورسعيدي – 7:00 مساءً – on time sports

الدوري المصري
يورو 2024

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