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رياضة

نجم النصر السعودي يتلقى عرضًا من الدوري التركي

نجم النصر السعودي يتلقى عرضًا من الدوري التركي
أليكس تيليس يحتفل مع تاليسكاالمصدر: حساب النصر على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 8:37 ص

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي أليكس تيليس، نجم النصر السعودي، تلقى عرضًا قويًّا من أحد الأندية التركية خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، المتخصص في سوق الانتقالات، أن تيليس تلقى عرضًا من أحد أندية تركيا.

وأضاف غاليتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الظهير البرازيلي لم يتخذ قرارًا نهائيًّا بشأن العرض، لكنه يميل إلى القبول.

 

 

وأشار إلى أنه حال موافقة تيليس على البنود الشخصية، سيتجه النادي التركي لمفاوضة النصر.

وشدد غاليتي على أن النصر لا يمانع رحيل تيليس، بشرط تلقي العرض المناسب.

ويسعى النصر لإبرام صفقات جديدة للفريق في الفترة الصيفية للعودة إلى المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم الجديد خاصة مع وصول المدير الرياضي الجديد فرناندو هييرو.

وانضم تيليس، صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف النصر مطلع الموسم الماضي، قادمًا من مانشستر يونايتد.

وخاض الظهير البرازيلي مع النصر 34 مباراة بكل البطولات، أسهم خلالها في 8 أهداف، بتسجيل 3 وصناعة 5.

الدوري السعودي

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