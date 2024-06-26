تعليق مفاجئ من عضو مجلس الأهلي المصري بشأن انسحاب الزمالك
تحدث محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن انسحاب المنافس التقليدي الزمالك من لقاء قمة الدوري المصري، الذي كان مقررًا مساء الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرين.
وأعلن الزمالك، عبر بيان رسمي، اعتذاره عن عدم خوض اللقاء لظروف وصفها بـ"القهرية"؛ لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم.
وطالب الزمالك، في وقت سابق، باستكمال المنافس، إشارة للأهلي، لمبارياته في الدور الأول للدوري قبل أن يلعب الفريق الأبيض مباريات الدور الثاني.
وقال الدماطي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي:" مباريات تقام أغلبها الرابعة ظهرًا أثناء وجود المشاهد في العمل، ومباريات الفريقين الأكثر جماهيرية تقام في توقيت واحد.. في كلا الحالتين تقليل أحمال لقطاع كبير من المشاهدين في وقت المباريات".
وأضاف معلقًا على انسحاب الزمالك: "إلغاء أهم مباراة في الموسم أيا كانت الأسباب.. كل الحالات السابقة تم تعديلها وحدوثها بعد بيع حقوق رعاية الدوري فضائيًا، هل سيكون هناك تعويض للشركات الراعية عن كل الأضرار في نسب المشاهدة؟".
وأتم قائلًا: "هل سيكون منطقيا رفع سعر الرعاية للمواسم المقبلة من أجل دعم الأندية بناءً على ما حدث هذا الموسم؟ مجرد تساؤلات".