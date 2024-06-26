تعليق مفاجئ من عضو مجلس الأهلي المصري بشأن انسحاب الزمالك

تحدث محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن انسحاب المنافس التقليدي الزمالك من لقاء قمة الدوري المصري، الذي كان مقررًا مساء الثلاثاء بالجولة السابعة والعشرين.

وأعلن الزمالك، عبر بيان رسمي، اعتذاره عن عدم خوض اللقاء لظروف وصفها بـ"القهرية"؛ لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد كرة القدم.

وطالب الزمالك، في وقت سابق، باستكمال المنافس، إشارة للأهلي، لمبارياته في الدور الأول للدوري قبل أن يلعب الفريق الأبيض مباريات الدور الثاني.