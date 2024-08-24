كشفت تقارير صحفية عن اهتمام مفاجئ من آيندهوفن الهولندي بالتعاقد مع أحد نجوم نادي الهلال السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره موقع "footballtransfers"، فقد اتخذت إدارة نادي آيندهوفن الهولندي خطوة مفاجئة، وقررت التعاقد مع اللاعب البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر الهلال.

ووفقا للموقع، فإن النادي الهولندي يرغب في استعارة لاعب الهلال، الذي يحصل على راتب ضخم في السعودية، وهو ما لا يستطيع آيندهوفن دفعه بالكامل.

وأشار الموقع إلى أن ليفين كورزاوا موجود أيضًا على رادار آيندهوفن لملء المكان الشاغر في مركز الظهير الأيسر.

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وأبدى لودي انفتاحه على فكرة مغادرة الهلال والعودة إلى أوروبا مجددا عبر بوابة آيندهوفن الهولندي.

ويعاني آيندهوفن من نقص في خانة الظهير الأيسر، وبناء عليه، يأتي رينان لودي كخيار لتعزيز صفوف الفريق الهولندي هذا الصيف.

ووقع رينان لودي عقدا مع الهلال في يناير الماضي، حتى يونيو 2027، وخاض اللاعب البرازيلي 16 مباراة برفقة "الزعيم"، وساهم في صناعة وحيدة.