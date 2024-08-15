حذّر مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي السابق، من التحكيم، قبيل مباراة الهلال والنصر يوم السبت المقبل في نهائي كأس السوبر السعودي.

وصعد النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على التعاون في نصف النهائي بهدفين نظيفين.

مسلي آل معمر حذّر من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر بصورة كبيرة في نتيجة المباراة النهائية.

وقال رئيس النصر السابق عبر حسابه على منصة "إكس":" ألف مبروك فوز العالمي وتأهله.. نتطلع إلى نهائي مميز من الناحية الفنية وبلا أخطاء تحكيمية مؤثرة".

وكان بطل الدوري قد فاز في الدور الأول 4-1 بركلات الترجيح على الأهلي السعودي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

ويستهل النصر مشواره في الدوري يوم الخميس المقبل عندما يستضيف الرائد، بينما يلعب الفتح أمام القادسية في 23 من الشهر الجاري.