تريد تصوير فيلم هناك.. مدينة سعودية تبهر جورجينا رودريغز

انبهرت جورجينا رودريجيز، زوجة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، بمدينة سعودية، مؤكدةً أن تلك المدينة تعيد الطاقة والحيوية إلى جسم الإنسان.

وفي مسلسل عن قصة حياتها يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس"، عبرت جورجينا عن انبهارها بمدينة العلا السعودية، وعن رغبتها في تصوير فيلم هناك.

وقالت جورجينا خلال حديثها عن مدينة العلا: "هذا مكان ساحر لدرجة أنه عندما زرتها لأول مرة مع كريستيانو، ترددنا حتى في الحديث سويًا".

وأوضحت: "لم نتحدث خوفًا من إفساد اللحظة الجميلة التي كنا نعيشها".

وأضافت: "هذه المدينة غير عادية وتحتوي على مناظر خارجية لطيفة وتجولنا فيها ورأينا التخطيط الرائع".

وكشفت جورجينا عن أمنية لها بعد زيارة تلك المدينة الساحرة وقالت: "أمنيتي هي تصوير فيلم في العلا في ذلك المكان الذي يحتوي على مواقع جميلة".

واختتمت جورجينا كلامها قائلة: "هذا المكان يمتص كل طاقتك ويعيدها إليك وكأنها جديدة".

يذكر أن رونالدو ارتبط بعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز منذ عام 2016، وظلت معه حتى الآن.

وانتقلت جورجينا للعيش مع رونالدو في المملكة العربية السعودية بعد انضمامه إلى نادي النصر في يناير من العام 2023.