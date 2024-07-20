أكد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، التزامه بالبقاء على رأس الجهاز الفني للنادي، قائلا إنه سيستمر في قيادة الفريق طالما أنه "سعيد" ويتلقى الدعم المطلوب، في الوقت الذي ترشحه تقارير لتولي تدريب منتخب إنجلترا بعد رحيل غاريث ساوثغيت.

وأعلن ساوثغيت، الذي تولى تدريب إنجلترا في 2016، رحيله الثلاثاء الماضي بعد الهزيمة القاسية 2-1 أمام إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، وهي الهزيمة الثانية تواليا للمنتخب الإنجليزي في نهائي البطولة القارية.

وتشير تكهنات إلى أن إنجلترا ستبحث عن مدرب وطني آخر، بينما تتجه الأنظار على الأخص إلى هاو، أو إلى مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر، وربما أيضا يقع الاختيار على بديل آخر متميز ينتمي إلى جهة أخرى.

أخبار ذات علاقة الاتحاد الإنجليزي ينشر إعلانًا للبحث عن مدرب لمنتخب إنجلترا

وفي المعسكر التدريبي لنيوكاسل في ألمانيا، قال هاو في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "في الواقع لم أفكر في أي شيء آخر وأنا ملتزم تماما بعملي هنا.

"بالنسبة لي، طالما أنني سعيد، وأتلقى الدعم ولدي الحرية في ممارسة عملي الذي أحبه مع نيوكاسل، فإنني سأكون سعيداً جدا وأنا سعيد جدا.

"يشرفني ويسعدني كثيرا أن أكون مدربا لنيوكاسل. وآمل أن يستمر هذا لسنوات كثيرة جدا. أنا عاقد العزم على الفوز بلقب مع الفريق، وهذا يدور في ذهني كل يوم".

رسميا، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن وظيفة مدرب المنتخب، أمس الجمعة، على أن يغلق باب التقدم للمنصب في الثاني من أغسطس المقبل قبل انطلاق دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر.

ويشترط الاتحاد في المتقدم القدرة على قيادة الفريق للفوز ببطولة كبرى بعد فشل إنجلترا في تحقيق أي لقب كبير منذ فوزها بكأس العالم في 1966 على أرضها.