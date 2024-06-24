انفراجة في الأزمة.. توجه في الزمالك لمواجهة الأهلي بعدة شروط

الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم خوض أي مباراة في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، إلا بعد خوض المباريات المؤجلة لجميع الأندية المتنافسة.

ولا يزال مصير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غامضا، في ظل تمسك إدارة القلعة البيضاء بعدم خوض أي مباراة قبل إقامة مؤجلات الدور الأول.

ولكن كشف مصدر في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وضعت 5 شروط، للموافقة على خوض لقاء القمة غدًا الثلاثاء، ولابد من تنفيذها خلال ساعات.

الشرط الأول، هو إعلان اتحاد الكرة في اجتماع اليوم الثلاثاء، توجيه الشكر لبيريرا رئيس لجنة الحكام، وهو ما كان يطالب به الزمالك وعدد كبير من الأندية.

ودخل الزمالك في صدام مع بيريرا بعد إصراره على تعيين أحمد الغندور ومحمود البنا، حكمي الأزمة في لقاء الزمالك والمصري، لإدارة إحدى مباريات دورة الترقي.

أما الشرط الثاني فهو، إعلان رابطة الأندية هيكلة جدول ما تبقى من لقاءات الدوري.

سيتم الإعلان عن شكل مباريات جدول الدوري بترتيب القرعة، والإعلان أيضًا عن موعد نهاية الدوري، وسيتم هذا الأمر بنهاية الأسبوع الجاري.

الشرط الثالث، وهو إقالة عامر حسين من منصبه كرئيس للجنة المسابقات، حيث تم اتفاق مبدئي بين الزمالك ومسؤولي اتحاد الكرة، على أن تقوم رابطة الأندية بتوجيه الشكر لعامر حسين، وإعفائه من منصب رئاسة لجنة المسابقات وعدم شغله أي مناصب رسمية في تنظيم مباريات الدوري والكأس.

الشرط الرابع، وهو تحويل ثروت سويلم للجنة الانضباط، حيث تمت الاستجابة لشكوى رسمية ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية؛ بسبب تصريحاته التي ترى فيها الإدارة تقليلا وانتقاصا من الزمالك، وفيها هجوم وتعرض بسوء للنادي.

أما الشرط الخامس والأخير، فهو تحويل أحمد الغندور ومحمود البنا للتحقيق، بشأن التجاوزات التحكيمية ضد الفريق في لقاء المصري الأخير.

واختتم المصدر تصريحاته بأن إدارة نادي الزمالك قررت عقد اجتماع عصر اليوم الثلاثاء، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة في مباراة القمة أمام الأهلي، بعد تنفيذ مطالبها.

وتم إخطار اللاعبين باحتمالية خوض المباراة حال الإعلان عن هذه القرارات.