"اختلق أزمة والهلال مضغوط مثله".. تعليق ناري على طلب الأهلي تأجيل الكلاسيكو

طلب الأهلي السعودي تأجيل لقائه المرتقب ضد الهلال في الجولة الثالثة لمنافسات دوري روشن للمحترفين المقرر يوم 19 سبتمبر الجاري.

ويرتبط الأهلي بخوض مواجهة ضد الفائز بين لقاء بيراميدز المصري، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في بطولة كأس الإنتر كونتيننتال.

وتقام هذه المباراة على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر الجاري.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. الأهلي السعودي يجدد عقد ماتياس يايسله

ويرفض الهلال طلب الأهلي تأجيل لقاء الفريقين في الدوري السعودي مطالباً بالالتزام والمواعيد المحددة.

وقال الإعلامي أحمد الحربي عبر قناة "MBC" إن الأهلي يختلق أزمة بسبب طلبه تأجيل لقاء الأهلي.

أخبار ذات علاقة مكافأة خاصة.. البند الذي أغرى يايسله للبقاء مع الأهلي السعودي

وأوضح أن الهلال يعاني من ضغط المباريات مثل الأهلي، وبالتالي لا يوجد أي داعٍ للتأجيل.

وأشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم قرر إقامة منافسات كأس السوبر المحلي في هونغ كونغ في وقت مبكر خلال شهر أغسطس الماضي، وكان الأفضل أن يتم تأجيل هذه البطولة، وتقديم موعد الدوري.

أخبار ذات علاقة لقب على المحك.. رابطة الأندية تصدم الأهلي السعودي

وأكد أن الاتحاد السعودي أعطى الأهلي حلاً بتقديم موعد لقاء العربي في كأس خادم الحرمين الشريفين من أجل التغلب على ضغط المباريات قبل لقاء الإنتر كونتيننتال.