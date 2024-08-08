أثارت صورة متداولة للألماني إلكاي غوندوغان، نجم نادي برشلونة، شكوكا حول احتمالية قرب رحيله عن الفريق الكتالوني في الميركاتو الحالي.

ويقضي غوندوغان موسمه الثاني بين صفوف برشلونة، بعد وصوله إلى النادي الكتالوني في صيف 2023، بعد رحيله من مانشستر سيتي، وفي موسمه الأول مع البارسا، كان لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة المدرب السابق تشافي.

وذكرت التقارير أن برشلونة منفتح على بيع غوندوغان، وأن اللاعب يحظى بعروض تركية بالفعل من فنربخشة وغلطة سراي.

ورُصِدَت صور لغوندوغان رفقة زوجته في المطار، ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه سيسافر في إجازة لمدة يومين إلى مدينة إسطنبول، في ظل ربطه بتلقيه عروضا من الدوري التركي، وخاصة فريق فنربخشة، الذي يقوده حاليا البرتغالي جوزيه مورينيو.

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن اللاعب أخبر الإدارة بأنه ليس متحمسا لأي عرض قدم له في الصيف من أجل مغادرة البلوغرانا.

وشدد النجم الألماني على أنه لا يعتزم الرحيل عن النادي في الصيف، وأبدى تمسكه بالبقاء مع برشلونة خلال الموسم الجديد.

وشارك غوندوغان في الجولة الصيفية لنادي برشلونة، والتي انضم إليها قبل أسبوع فقط بعد أن لعب في بطولة أوروبا "يورو 2024".

وخاض الألماني 13 دقيقة في المباراة الودية ضد ريال مدريد، يوم الأحد الماضي، والتي انتهت لصالح البرسا بهدفين لهدف.

وشارك النجم الألماني في 51 مباراة في الموسم الماضي مع برشلونة، وسجل 5 أهداف، وصنع 14 في موسمه الأول مع برشلونة.