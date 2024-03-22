هل كان ميسي مهتما بصراعه مع رونالدو؟

وقاد ميسي ورونالدو فريقي برشلونة وريال مدريد لمدة 15 عامًا شهدت تألق اللاعبين، وهي الفترة التي شهدت فوز الثنائي بالكرة الذهبية لمدة عشر سنوات متتالية.

وقال جيرارد بيكيه في تصريحات لشبكة (talk sport) إن تركيز ليونيل ميسي كان منصبًا على الفوز بالألقاب في برشلونة بدلاً من التورط في مواجهة مباشرة مع منافسه القديم كريستيانو رونالدو.

وأوضح: وسئل الإسباني عما إذا كان ميسي سيولي اهتماما وثيقا لبطولات النجم البرتغالي على أمل أن يتصدر عناوين الأخبار على حساب رونالدو، ليرد قائلا: "لم يكن هذا النوع من الرجال".

وأضاف: "لقد كان يركز بشكل كبير على الفريق على الرغم من أنه كان يتصدر عناوين الصحف في الصفحات الأولى".

وتابع: لقد كان ميسي قريبًا جدًا منا جميعًا وكان يركز فقط على الفوز بألقاب مثل دوري أبطال أوروبا. لقد كان الأفضل وكان يفوز بالكرة الذهبية".