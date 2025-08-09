الموعد والقنوات الناقلة لقرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

ينتظر عشاق كرة القدم الإفريقية إجراء قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، اليوم السبت، في العاصمة التنزانية دار السلام.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أكد أن الأدوار التمهيدية ستنطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الدور التمهيدي الثاني بداية من 17 أكتوبر 2025.

ويبدأ دور المجموعات لكل من دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 21 نوفمبر 2025، بينما تنطلق الأدوار الإقصائية يوم 13 مارس 2026.

ويعد نادي بيراميدز حامل لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، بعد تفوقه على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابًا وإيابًا.

وقرر "كاف" إعفاء فريقين فقط من المشاركة في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، هما: الأهلي وصن داونز، على أن يشارك 60 فريقًا بشكل طبيعي في الدور الأول من البطولة، وعلى رأسهم بيراميدز، حامل اللقب.

ويعتمد نظام دوري أبطال إفريقيا الجديد على مشاركة 60 فريقًا في الدور التمهيدي بناءً على تصنيفات محددة، تستبعد مواجهة الأندية القوية ذات التصنيف الأعلى في الأدوار الأولى، التي تقام على مرحلتين (التمهيدي الأول والتمهيدي الثاني)، ليسفر عن تأهل 16 فريقًا إلى دور المجموعات، ثم تستكمل البطولة بنظامها الطبيعي من ربع النهائي في صورة الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.

وذكر الكاف عبر موقعه الرسمي، الأربعاء، أن القرعة سيتم بثها مباشرة عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، على أن تنطلق المراسم في تمام الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.