حققت جوليان ألفريد، عداءة جزيرة سانت لوسيا، الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 ضمن منافسات سباق 100 متر عدو لتفجر مفاجأة كبيرة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية.

لم يسبق لسانت لوسيا أن ظهرت حتى على جدول الميداليات، ورغم حصولها على الاستقلال قبل نحو نصف قرن فلم تشارك في الأولمبياد سوى قبل عقود قليلة.

إليكم 13 معلومة منوعة عن سانت لوسيا في الرياضة وكرة القدم والأولمبياد وعن البلد نفسها، قد لا تكون تعرفها من قبل:

تاريخ متواضع في الأولمبياد

كانت أول مشاركة لسانت لوسيا في الأولمبياد في عام 1996، وعلى مدار نحو 28 عامًا لم ينجح 31 رياضيًّا في حصد أي ميدالية لهم، سوى تلك التي حصدتها جوليان ألفريد في باريس هذا العام، وجاءت ذهبية تاريخية.

3 ألعاب فقط

تشارك سانت لوسيا في تلك الأولمبياد الجارية بأربعة رياضيين فقط، في ثلاث ألعاب، هي: السباحة، والإبحار، وألعاب القوى.

النسبة الأقل

من بين 62 دولة حققت ميداليات في الأولمبياد الجارية تعد سانت لوسيا هي البلد صاحبة أقل عدد من المتنافسين، بواقع 4 فقط، ولا يتساوى معها سوى الدومينيكان فقط.

لن تكون الأخيرة

فوز جوليان ألفريد أو من تُحب أن يطلق عليها "جوجو" بميدالية ذهبية لصالح سانت لوسيا في الأولمبياد الجارية في الواقع هو مجرد بداية لسلسلة من الميداليات المنتظرة لتلك البطلة الشابة على مدار السنوات المقبلة.

جوليان يبلغ عمرها 23 عامًا، وستلعب على الأقل في أولمبياد واحدة أخرى، وبسبب سجلها المثالي في كأس العالم وبطولات أمريكا، وفي الأولمبياد الجارية، من المتوقع لها أن تزيد غلة بلادها من الذهب في النسخ المقبلة.

الماريغوانا مسموح بها

قررت سانت لوسيا في 2021 إلغاء تجريم حيازة الماريغوانا على ألا يزيد ما يحمله الفرد الواحد عن 30 غرامًا منها، كما تم مسح السجلات الإجرامية لكل من كانت جريمتهم الوحيدة حيازة الماريغوانا سابقًا.

استقلال متأخر

كانت سانت لوسيا تحت الاحتلال الإنجليزي حتى وقت قريب للغاية، ونالت استقلالها منذ أقل من 45 عامًا، بالتحديد في عام 1979.

عدد سكان متواضع

تملك سانت لوسيا ما لا يزيد على 180 ألف نسمة موزعين بين 617 كيلو مترًا مربعًا هي إجمالي مساحة البلاد.

بلد على اسم سيدة

بحسب مصادر عديدة، فتعد سانت لوسيا هي البلاد الوحيدة في العالم التي سميت على اسم سيدة بجوار أيرلندا، وسانت لوسيا هي قديسة من صقلية ولدت وعاشت بين القرنين الثالث والرابع الميلادي.

البركان الوحيد في العالم من نوعه

تملك سانت لوسيا البركان الوحيد في العالم الذي يمكن الوصول إليه عن طريق السيارة، وهناك بجواره يقام الكثير من الأنشطة الترفيهية التي تجذب حشودًا من السياح من حول العالم.

أربعة ملاعب كرة قدم فقط

في كافة أنحاء البلد لا يوجد سوى أربعة ملاعب لكرة القدم، أحدها سعته ألف متفرج وأكبرها 20 ألف متفرج، بينما يعد الملعب الرئيس للمنتخب الوطني هو ملعب جورج أودلوم، الذي يتسع لتسعة آلاف متفرج.

دوري من ثماني فرق

يتكون دوري كرة القدم في سانت لوسيا من ثماني فرق فقط، زادت في بعض الأوقات إلى عشر، ويُلْعَب من دور واحد فقط حيث تخوض كل فرقة مباراة واحدة أمام كل خصم، ويبدأ وينتهي في ظرف شهرين أو أقل في بعض الأحيان.

منتخب تصنيفه هو الأسوأ

تملك سانت لوسيا منتخب كرة قدم يعد تصنيفه ضمن الأسوأ في العالم، حيث يحتل حاليًّا المركز الـ170 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسبق أن جاء في المركز الـ192 من أصل 210 منتخبات.

التميز ليس رياضيًّا فقط

تعد سانت لوسيا من ضمن أكثر البلدان كثافة في الحصول على جائزة نوبل بالنسبة لعدد السكان الأصلي، حيث حصد السير آرثر لويس الجائزة في الاقتصاد، ونالها ديريك والكوت في الأدب.