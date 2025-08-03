جيسوس يطلب التعاقد مع نجم الأهلي السعودي ويتفاوض مع برتغالي جديد

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر السعودي، التعاقد مع صفقتين لتدعيم صفوف أصحاب الرداء الأصفر قبل انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم 19 أغسطس الجاري، في هونغ كونغ.

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وأبرم نادي النصر صفقة التعاقد مع اللاعب البرتغالي الموهوب جواو فيليكس قادماً من تشيلسي الإنجليزي، بجانب لاعب الوسط السعودي عبد المالك الجابر.

وارتبط اسم النصر بالتفاوض مع نجم برتغالي آخر هو برونو فيرنانديز لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن لاعبًا آخر من البرتغال اقتحم حسابات الفريق السعودي.

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وبحسب صحيفة "الرياضية"، فإن جيسوس أبدى رغبته في ضم البرتغالي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الجديد لتدعيم الجانب الهجومي.

ويبلغ برناردو سيلفا 30 عاماً، ويرتبط بعقد مع مانشستر سيتي حتى يونيو المقبل.

ولعب سيلفا مع فريق بنفيكا البرتغالي قبل إعارته إلى موناكو الفرنسي، وقبل بيعه إلى مانشستر سيتي في صيف 2017.

وتدرب سيلفا لفترة قصيرة مع جيسوس أثناء قيادة الأخير فريق بنفيكا موسم 2013 – 2014.

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جيسوس طلب أيضاً التعاقد مع زياد الجهني لاعب الأهلي السعودي، بحسب صحيفة "الرياضية".

ويلعب الجهني، صاحب الـ 23 عاماً، في خط الوسط المدافع، ويرتبط بعقد مع الأهلي حتى يونيو المقبل.