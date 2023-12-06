أرتيتا: سعينا للفوز على لوتون تاون وحصدنا المكافأة في النهاية
رفض المدرب ميكل أرتيتا توجيه اللوم لديفيد رايا بعد أن كادت أخطاء الحارس الإسباني تكلف آرسنال غاليًا في فوز مثير 4-3 على لوتون تاون بالدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الثلاثاء.
وارتبك الحارس الإسباني، الذي حل محل آرون رامسديل في التشكيلة الأساسية بعد انضمامه على سبيل الإعارة من برنتفورد، أمام لوتون ليسجل المنافس هدفين في ثماني دقائق ويتقدم في النتيجة.
لكن لحسن الحظ نجح كاي هافرتس في إدراك التعادل لآرسنال قبل أن يقتنص ديكلان رايس الفوز المثير لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليوسع "الغانرز" الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه لخمس نقاط.
وقال أرتيتا للصحفيين ردًّا على سؤال عن أداء رايا: "علينا أن ندافع بشكل أفضل كفريق. هناك أشياء معينة تؤدي إلى الأهداف ولا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم. لم نفعل ذلك مِن قَبل ولن نفعل ذلك الآن".
وأضاف: "يتعلق الأمر بكيفية رد فعل الفريق على ذلك لأنه سيحدث بالتأكيد في المباريات وقد أعجبني هذا الرد في النهاية".
وتابع: "أظهرت روح الفريق والطريقة التي قاتلنا بها جودتنا في اللحظات المناسبة ولم نستسلم قط. لقد سعينا للفوز وحصلنا على المكافأة".
وكان أرتيتا أكثر حرصًا على الحديث عن روح فريقه الذي رفض خسارة نقاط بملعب كينيلوورث رود الذي لم يفز عليه آرسنال منذ 1984.
وأوضح أرتيتا: "لم نكن نرغب في التعادل. أردنا الفوز وكان هذا ما منحنا الدافع والطاقة والحماسة في الملعب وأعتقد أن الجميع شعر بذلك.
"أمس استقبلنا بعض الأهداف التي سنشعر بخيبة أمل بسببها لكن هذا جزء من اللعبة. سيحدث ذلك بالتأكيد في المباريات لكن رد فعلنا كان رائعًا".