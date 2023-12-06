أرتيتا: سعينا للفوز على لوتون تاون وحصدنا المكافأة في النهاية

وارتبك الحارس الإسباني، الذي حل محل آرون رامسديل في التشكيلة الأساسية بعد انضمامه على سبيل الإعارة من برنتفورد، أمام لوتون ليسجل المنافس هدفين في ثماني دقائق ويتقدم في النتيجة.

لكن لحسن الحظ نجح كاي هافرتس في إدراك التعادل لآرسنال قبل أن يقتنص ديكلان رايس الفوز المثير لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليوسع "الغانرز" الفارق في الصدارة مع أقرب مطارديه لخمس نقاط.

وقال أرتيتا للصحفيين ردًّا على سؤال عن أداء رايا: "علينا أن ندافع بشكل أفضل كفريق. هناك أشياء معينة تؤدي إلى الأهداف ولا يتعلق الأمر بإلقاء اللوم. لم نفعل ذلك مِن قَبل ولن نفعل ذلك الآن".

وأضاف: "يتعلق الأمر بكيفية رد فعل الفريق على ذلك لأنه سيحدث بالتأكيد في المباريات وقد أعجبني هذا الرد في النهاية".