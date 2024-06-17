النصر السعودي يتلقى عرضا جديدا لبيع لابورت
كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر السعودي، تلقى عرضا جديدا لرحيل مدافعه الإسباني إيميريك لابورت في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد موسم واحد فقط من ارتداء قميص "العالمي".
وكان النصر قد تعاقد مع لابورت خلال صيف 2023، قادما من مانشستر سيتي، مقابل 27.50 مليون يورو.
وشارك النجم الإسباني صاحب الـ30 عاما، مع النصر، خلال الموسم الماضي، في 39 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الإيطالي رودي غاليتي، عبر حسابه في منصة "إكس"، فإن النصر تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني، للحصول على خدمات لابورت مقابل 14 مليون دولار.
وأضاف: "إدارة النصر ترى أن هذا المبلغ ليس كافيا، وتنتظر الحصول على عرض مادي أعلى من أجل التخلي عن المدافع الإسباني".
وأشار: "هناك بعض الأندية في الدوري السعودي، التي طلبت التعاقد معه على سبيل الإعارة، ولكن إدارة العالمي تسعى لانتقال دائم".
وتبلغ القيمة التسويقية لإيميريك لابورت في الوقت الحالي 20 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النصر حتى صيف 2026.