الهلال يتلقى دفعة هائلة قبل كلاسيكو الأهلي السعودي

تلقى فريق الهلال أخبارًا سارة قبل مواجهة الأهلي المرتقبة، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

أخبار ذات علاقة داروين نونيز يفجّر مخاوف الهلال قبل مواجهة الأهلي السعودي (فيديو)

الهلال سيحل ضيفًا على الأهلي مساء الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في مباراة مثيرة منتظرة بين الفريقين.

ويدخل الهلال اللقاء وفي رصيده 4 نقاط يحتل بها المركز الخامس متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي الذي يملك الرصيد نفسه ويحتل المركز السابع.

دفعة قبل الكلاسيكو

تلقى نادي الهلال تأكيدات بأن إصابة مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز بسيطة ولا تدعو للقلق، ليمنح الأزرق دفعة معنوية قوية قبل الكلاسيكو.

وشارك نونيز في 3 مباريات رسمية منذ انضمامه للهلال، تمكن خلالها من تسجيل هدفين، الأول أمام القادسية في دوري روشن، والثاني في شباك الدحيل بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وتعرض نونيز للإصابة خلال مباراة الهلال الأخيرة أمام الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي انتهت بفوز "الزعيم" 2ـ1.

أخبار ذات علاقة ضربة موجعة لنادي الهلال قبل مواجهة الأهلي السعودي في روشن

وقرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، استبداله، وذلك بالتنسيق الجهاز الطبي، وذلك من أجل حمايته وإراحته قبل الكلاسيكو.

وكشفت مصادر أن نونيز جاهز تماما لقيادة هجوم الهلال ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل.