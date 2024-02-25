NBA.. بوسطن يهزم نيكس في دوري السلة الأمريكي

وكان جالين برونسون، لاعب نيويورك، أفضل مسجلي النقاط في المباراة برصيد 34 نقطة، كما مرر تسع كرات حاسمة لزملائه لكن فريقه خسر للمرة الرابعة على التوالي في مواجهة سيلتيكس هذا الموسم.

وأحرز جوش هارت لاعب نيكس 16 نقطة وسيطر على ثماني كرات مرتدة كما قدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وبفضل 29 نقطة من لاعبه أنطوني إدواردز فاز مينيسوتا تيمبروولفز على ضيفه بروكلين نتس 101-86. وسيطر إدواردز أيضًا على ثماني كرات مرتدة.

وأسهم كارل أنطوني تاونز في فوز أصحاب الأرض بإحراز 28 نقطة والسيطرة على تسع كرات مرتدة.

وكان مينيسوتا خسر في مباراته السابقة أمام ميلووكي باكس مساء الجمعة الماضي.

وسجل كام توماس 18 نقطة لبروكلين وهي الحصيلة الأعلى بين لاعبي الفريق الذي خسر للمرة الرابعة تواليًا بينما أضاف زميله مايكل بريدجيس 15 نقطة وسيطر على ست كرات مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي ثالث وآخر مباريات الجولة، فاز أورلاندو ماجيك خارج ملعبه على ديترويت بيستونز 112-109 بفضل رمية ثلاثة سجلها لاعبه باولو بانشيرو قبل ثانية واحدة من نهاية اللقاء.

وبهذه النتيجة حقق ماجيك الفوز الثامن في آخر 10 مباريات.

وأحرز ثمانية لاعبين من ماجيك أرقامًا مزدوجة خلال المباراة.