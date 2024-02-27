مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي يلاقي لوتون تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.
يحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون تاون في أبرز مباريات اليوم الإثنين.
كما يلعب الأهلي مع بلدية المحلة في الدوري المصري.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
كأس الاتحاد الإنجليزي:
لوتون تاون VS مانشستر سيتي، الساعة 23:00، على قناة beIN Sports HD 1.
الدوري المصري:
الأهلي VS بلدية المحلة، الساعة 20:00، على قناة "أون تايم سبورتس".
كأس ملك إسبانيا:
ريال سوسييداد VS ريال مايوركا، الساعة 23:30، على قناة SSC1 HD.