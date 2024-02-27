مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون تاون في أبرز مباريات اليوم الإثنين.

كما يلعب الأهلي مع بلدية المحلة في الدوري المصري.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها: