أعرب بينتو، حارس أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، عن سعادته الكبيرة بخطوة انتقاله لنادي النصر السعودي، إذ ظهر في فيديوهات وهو يتجه لمعسكر "العالمي" المقام في البرتغال تمهيدًا لتوقيع العقود الرسمية والانخراط في تدريبات الفريق.

وتوصل النصر لاتفاق نهائي مع النادي البرازيلي حول الصفقة مقابل 18 مليون يورو، وفقًا لما ذكرته عدة مصادر صحفية.

وجاء التعاقد مع بينتو بعد فشل النصر في حسم صفقة البرازيلي إيدرسون، حارس مانشستر سيتي، بسبب عدم توصل الطرفين لمقابل مالي جيد.

وكان النصر قد تخلص من الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا بعد نهاية عقده، ليتجه إلى ضم عنصر أجنبي جديد من أجل قيادته نحو منصات التتويج، بعد الخروج بموسم صفري على المستويين المحلي والقاري.

وفي فيديو متداول له بالمطار، قال بينتو في تصريحات إعلامية: "لم أتسرع في الموافقة على عرض النصر، قمت بدارسته جيدًا، بجانب أنني تواصلت مع الجهاز الفني لمنتخب البرازيل وأكدوا لي أنها خطوة جيدة، وسيُقَيَّم أدائي مثل باقي اللاعبين، ذلك التأكيد أثر بشكل كبير على قبولي بالعرض".

وأضاف: "في السعودية يوجد كريستيانو رونالدو والجميع يعلم حجم هذا الاسم، المشروع السعودي بشكل عام يتطور باستمرار، لذا أريد أن أكون جزءًا منه، لقد نما الدوري كثيرًا ولا يزال أمامه الكثير لينمو، وسأكون جزءًا من مشروع هناك يهدف إلى جلب المزيد من اللاعبين الشباب إلى الدوري، أيضًا ستكون هناك منافسة مع حراس مميزين مثل ياسين بونو، حارس الهلال، وإدوارد ميندي، حارس الأهلي، هذه المنافسة صحية جدًا بالنسبة لي".

يذكر أن بينتو عمره 25 عامًا، وطوله 1.89 متر، وخاض العديد من المباريات بشكل احترافي، وكان مشاركًا مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا.

وشارك صاحب الـ25 عامًا الموسم الماضي في 27 مباراة مع فريقه البرازيلي، استقبل خلالها 16 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 14 لقاء.