رغم تألقه.. مروان الصحفي يقترب من مغادرة الاتحاد

كشفت تقارير إخبارية أن مروان الصحفي، نجم فريق الاتحاد السعودي، حسم وجهته المقبلة بشكل نهائي، استعدادا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، بعدما اختار خوض تجربة أوروبية جديدة في الدوري البلجيكي.

وأنهى الصحفي الموسم الماضي معارا إلى بيرشكوت البلجيكي، فيما بات محط اهتمام عدد من الأندية هذا الصيف، في مقدمتها رويال أنتويرب، وبلاكبيرن روفرز، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

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وخاض الصحفي مباراته الأخيرة مع الفريق السعودي، أمس السبت، في مواجهة بورتيمونينسي البرتغالي، ورغم خسارة "العميد" بنتيجة "2-1"، لكن اللاعب سجل هدفا رائعا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث استحوذ على الكرة وراوغ أكثر من لاعب ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن الصحفي اختار الانضمام إلى رويال أنتويرب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بعد أن أقنعه مسؤولو النادي بمشروع الفريق وخططه المستقبلية؛ الأمر الذي رجّح كفة الفريق البلجيكي في المنافسة على توقيعه.

وأشارت إلى أن الصفقة باتت شبه نهائية، ولم يتبق سوى بعض الإجراءات الروتينية قبل الإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبهذا القرار، يعود الصحفي إلى الملاعب البلجيكية للموسم الثاني على التوالي، بعد أن خاض مع بيرشكوت في الموسم الماضي 28 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في واحدة من أبرز تجاربه الاحترافية حتى الآن.

ويملك رويال أنتويرب، إرثا كبيرا؛ إذ توج بلقب الدوري البلجيكي 5 مرات، آخرها في نسخة 2022-2023، فيما بلغ نهائي كأس أوروبا لأبطال الكؤوس في نسخة 1993.

وأنهى أنتويرب الموسم الماضي من الدوري البلجيكي، محتلًا المركز الخامس في جولة البطولة، برصيد 32 نقطة من 40 مباراة.

وسيلعب الاتحاد أول مباراة رسمية في الموسم الجديد ضد النصر في السوبر السعودي يوم 19 أغسطس، بينما سيبدأ رحلة الدفاع عن لقب الدوري السعودي ضد الأخدود في الجولة الافتتاحية في وقت لاحق من الشهر الجاري.