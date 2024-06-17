مدرب البرتغال يتخذ قرارا صارما تجاه أصدقاء رونالدو
ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على معسكر منتخب البرتغال، الذي يستعد لانطلاق أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، غدا الثلاثاء.
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب كل من تركيا وجورجيا والتشيك.
ويستعد منتخب البرتغال لافتتاح مبارياته في اليورو غدا بمواجهة تركيا.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة على أجواء غرف تبديل ملابس المنتخب البرتغالي، إلى أن زملاء رونالدو قالوا إنه أصبح مختلفا الآن، ويمكنهم التواصل معه بشكل أفضل بكثير، إنه أكثر تقارباً في أوقات الطعام وفي فترات الراحة، إنه شخص أكثر اجتماعية وسحراً".
وأضاف التقرير: "يريد رونالدو الاستمرار في لعب كرة القدم على أعلى مستوى، وهذه البطولة الأوروبية ليست محطته الأخيرة، حيث يتطلع إلى كأس العالم 2026".
وأوضحت الصحيفة: "من بين النقاط التي ناقشها روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مع رونالدو كانت مسألة حظر تواجد حاشية كريستيانو في فندق الإقامة، وتتكون هذه الحاشية بشكل أساسي من خوسيه سيمدو وميغيل بايشاو، زميليه السابقين، وريكاردو ريغوفي، المسؤول عن شؤونه في شركة (نايكي) للملابس الرياضية، والذي يعمل الآن أيضًا كوكيل له، وكان هؤلاء دائمًا ما يظهرون في المعسكرات ويرافقون النجم البرتغالي، بل وكان لديهم غرفهم الخاصة، لكن هذا الوضع تغير الآن. وأصبح كريستيانو واحدًا من أفراد البعثة، وهو ما يقدره الفريق".
وأبرز التقرير: "خلال سنوات كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، كان أصدقاؤه يرافقونه أيضًا في الرحلات، لكنهم لم يقيموا أبدًا في الفندق الرسمي، إلا في بعض الحالات الاستثنائية، وهو ما كان يحدث في البرتغال، لكن روبرتو مارتينيز وضع حدًا لهذا الأمر".
وقبل انطلاق البطولة، يمتلك رونالدو أرقاما قياسية مميزة في مشواره بقميص المنتخب البرتغالي منذ عام 2003 حتى الآن، حيث يعد الدون أفضل هدافي منتخب بلاده على مر العصور، وأيضا اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ البرتغال بجميع البطولات.
وأحرز كريستيانو 130 هدفا مع منتخب البرتغال خلال مشاركته في 207 مباريات في مسيرته الدولية على مدار 21 عاما، بالإضافة إلى 46 تمريرة حاسمة.
ويمتلك رونالدو 25 مباراة في مشواره ببطولة كأس الأمم الأوروبية، وهو الأكثر مشاركة في البطولة القارية.