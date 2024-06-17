مدرب البرتغال يتخذ قرارا صارما تجاه أصدقاء رونالدو

ألقت صحيفة "ريليفو" الضوء على معسكر منتخب البرتغال، الذي يستعد لانطلاق أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، غدا الثلاثاء.

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجانب كل من تركيا وجورجيا والتشيك.

ويستعد منتخب البرتغال لافتتاح مبارياته في اليورو غدا بمواجهة تركيا.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادر مطلعة على أجواء غرف تبديل ملابس المنتخب البرتغالي، إلى أن زملاء رونالدو قالوا إنه أصبح مختلفا الآن، ويمكنهم التواصل معه بشكل أفضل بكثير، إنه أكثر تقارباً في أوقات الطعام وفي فترات الراحة، إنه شخص أكثر اجتماعية وسحراً".

وأضاف التقرير: "يريد رونالدو الاستمرار في لعب كرة القدم على أعلى مستوى، وهذه البطولة الأوروبية ليست محطته الأخيرة، حيث يتطلع إلى كأس العالم 2026".