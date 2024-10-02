بمنشور غريب.. شقيق محمد كنو يثير جدلا حول مستقبله مع الهلال (صورة)

أثار علاء كنو، شقيق لاعب نادي الهلال السعودي محمد كنو، الجدل حول مستقبل الأخير مع "الزعيم".

كنو أحرز هدفًا في فوز نادي الهلال بخماسية على الشرطة العراقي، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر علاء كنو رسالة ساخرة، عبر خاصية "ستوري"، في حسابه على منصة "إنستغرام"، ألمح فيها إلى أن هذا الموسم قد يكون الأخير لشقيقه مع نادي الهلال.

وقال شقيق كنو في رسالته الساخرة "مع أنه يُقال إنها غالبًا تكون الثنة (السنة) الأخيرة له.. بس عادي، حتى في آخر ثنة يثجل (سنة يسجل).

ووضع شقيق كنو رمزًا تعبيريًا "إيموجي" عبارة عن "وجه يضحك".

يذكر أن محمد كنو انتقل إلى الهلال في عام 2017 قادمًا من نادي الاتفاق، الذي بدأ معه مسيرته الكروية.

وينتهي عقد كنو مع الهلال في يونيو 2025.

وعبر مسيرته مع الهلال، تُوّج كنو بلقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، وكأس الملك 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، وكأس السوبر السعودي 4 مرات.