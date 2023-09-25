إيدي هاو بعد الفوز "8-0" على شيفيلد: نيوكاسل متعطش لتسجيل الأهداف والنجاح
قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بعد الفوز الساحق "8-0" على شيفيلد يونايتد، أمس الأحد، إن فريقه يملك الكثير من الدوافع لتحقيق النجاح، وهو يعتقد أن فريقه يستطيع التطور في المستقبل.
ومنح شون لونغستاف التقدم بهدف لنيوكاسل في الدقيقة الـ21، وأصبحت النتيجة 7-صفر قبل ربع ساعة من النهاية، وقبل أن يختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف لفريق خاض المباراة بعد أيام من التعادل دون أهداف مع ميلان في دوري أبطال أوروبا.
وأصبح نيوكاسل أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل بواسطة ثمانية لاعبين مختلفين في مباراة واحدة، كما إنه أكبر انتصار للفريق خارج أرضه في الدوري. وعادلت النتيجة أكبر فوز لنيوكاسل على أرضه في الدوري 8-صفر ضد شيفيلد وينزداي في 1999.
وقال هاو: "هذا أمر جيد جدًّا. لا أعرف إن كنا قدمنا أداءً متكاملًا. نحن نبحث دائمًا عما يمكن تطويره.. أنا سعيد باللاعبين".
وأضاف: "بدأنا بشكل رائع وسجلنا هدفًا مبكرًا. هذا ساعدنا على اللعب بشكل جيد بعد ذلك. هذا يوضح أن الفريق خاض المباراة بدوافع كبيرة. نحن متعطشون لتسجيل الأهداف والنجاح".
وتابع: "أعتقد أننا نملك مجموعة لديها الكثير من الدوافع. أرى الكثير من الشخصيات المميزة حقًّا داخل التشكيلة. هذا موسم طويل بالنسبة لنا، وأمامنا الكثير من التحديات".
ويحتل نيوكاسل، الذي جاء رابعًا في الموسم الماضي، المركز الثامن في الدوري برصيد تسع نقاط بعد ست جولات، وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وصاحب العلامة الكاملة.