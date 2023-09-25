إيدي هاو بعد الفوز "8-0" على شيفيلد: نيوكاسل متعطش لتسجيل الأهداف والنجاح

ومنح شون لونغستاف التقدم بهدف لنيوكاسل في الدقيقة الـ21، وأصبحت النتيجة 7-صفر قبل ربع ساعة من النهاية، وقبل أن يختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف لفريق خاض المباراة بعد أيام من التعادل دون أهداف مع ميلان في دوري أبطال أوروبا.

وأصبح نيوكاسل أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل بواسطة ثمانية لاعبين مختلفين في مباراة واحدة، كما إنه أكبر انتصار للفريق خارج أرضه في الدوري. وعادلت النتيجة أكبر فوز لنيوكاسل على أرضه في الدوري 8-صفر ضد شيفيلد وينزداي في 1999.

وقال هاو: "هذا أمر جيد جدًّا. لا أعرف إن كنا قدمنا أداءً متكاملًا. نحن نبحث دائمًا عما يمكن تطويره.. أنا سعيد باللاعبين".