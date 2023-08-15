ما حدث جحود ونكران.. أنمار الحائلي يوجه رسالة غاضبة لجماهير نادي الاتحاد (شاهد)

ونشر الحائلي رسالة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس" مرفقًا بها جدول ترتيب الدوري السعودي قائلا: "جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب. شكرا للجهاز الفني والاداري وإخواني اللاعبين على ما تقدمونه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا".

وأضاف: "أخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين كريم بنزيما، فابيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان".

وتابع: "لا يوجد لاعب محلي متاح ويخدم خطط واستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم".

وعبر الحائلي عن استيائه من غياب الجماهير أمس قائلا: "أما ما شاهدته من البعض فهو شيء يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة اظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية".