ما حدث جحود ونكران.. أنمار الحائلي يوجه رسالة غاضبة لجماهير نادي الاتحاد (شاهد)
وجه أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي رسالة إلى جماهير فريقه بعد غيابها عن المدرجات في افتتاح الفريق لأولى مبارياته بدوري روشن أمام الرائد، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد "جحودا ونكرانا".
واستهل نادي الاتحاد حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بالفوز 3/0 على مضيفه الرائد، أمس الاثنين.
وغابت الجماهير عن تلك المباراة، اعتراضًا منها على عدم إبرام المزيد من الصفقات القوية، وخسارة الفريق للقب البطولة العربية للأندية.
وعطفًا على هذا التصرف وجه أنمار الحالي رسالة مطولة إلى جماهير نادي الاتحاد، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر "جحودا ونكرانا".
ونشر الحائلي رسالة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس" مرفقًا بها جدول ترتيب الدوري السعودي قائلا: "جماهيرنا الغالية خطوة أولى مهمة في مشوار المحافظة على اللقب. شكرا للجهاز الفني والاداري وإخواني اللاعبين على ما تقدمونه وليبقى الجدول كما هو حتى نهاية المسابقة لابد من وقوفكم كما عودتمونا دائمًا وثقتم بنا".
وأضاف: "أخذنا الفريق من مرحلة المنافسة على مراكز لا تليق بمكانة هذا النادي العريق حتى تحقيق السوبر والدوري الاستثنائي والوصول للعالمية لم نتقدم بملفنا الانتخابي حتى آخر لحظة لترك المساحة لمن يستطيع أو يرغب حتى آخر ساعة وبعد ذلك تم التعاقد مع اللاعبين كريم بنزيما، فابيو، كانتي، جوتا، صالح العمري، سلطان الفرحان".
وتابع: "لا يوجد لاعب محلي متاح ويخدم خطط واستراتيجيات الجهاز التدريبي والفني إلا وتم استقطابه، بالإضافة للنجوم الذين حققوا آمالكم وطموحاتكم".
وعبر الحائلي عن استيائه من غياب الجماهير أمس قائلا: "أما ما شاهدته من البعض فهو شيء يندى له الجبين نكران وجحود للجميع واضح ومشهود ومحاولة اظهار العيوب وتجاهل الإيجابيات والصدام مع اللاعبين والأجهزة الفنية والدراية والتحريض على مقاطعه المدرج الأول في المملكة وإسقاط النادي من مكانته الحقيقية من بعض ضعفاء النفس الذين يتخفون تحت حسابات وهمية نحذر منهم من سنوات همها الأول والأخير الإضرار بمصلحة النادي لحساباتهم وأهدافهم الشخصية".
وواصل: "تذكروا الموسم الماضي في نفس التوقيت ماذا حصل وماذا حقق الكيان بعد ذلك حينما وقفتم لهم مثل الجبال الراسية ولكن لا ألقي ألوم عليهم ربما يفعلون ذلك لمحاولة كسب الأموال بطريقة أو بأخرى عن طريق حساباتهم كما هو موضح في الأنظمة الجديدة لبرنامج (X) احذروهم واقطعوا عنهم كل الطرق التي باتت واضحة للجميع".
واستطرد: "نعمل من أجل إسعادكم لمن يسأل أو يحاول معرفه الصورة كاملة بكل وضوح وشفافية. التنظير سهل جدًا لكن الوضع الآن أصبح مختلفا عن السابق النادي تحول الى شركة تعمل وفق أنظمة وقوانين وحوكمة وميزانيات ومخططات مدروسة لا نستطيع ولا نملك بأي حال من الأحوال تجاوزها. ومع ذلك ما زال العمل مستمرا حتى آخر رمق. طالب كما تحب أو تشاء هذا حق لك نحن نستمع ونعمل ونقدر ذلك أما محاولة الإساءة الشخصية لمجلس إدارة ولاعبين قدموا الغالي والنفيس من أجلكم فليس ذنبهم إلا أنهم رفعوا سقف الطموح حتى وصلوا للعالمية، أن تكون هذه طريقة شكرهم أو خروجهم او الاستهزاء بهم أو استهدافهم فهم أولا واخيرا بشر يتأثرون بكل ما يدور حولهم وهذا امر مستغرب وقد يلقي بظلاله إلى مواقف لا يتمناها الجميع".
واسمر الحائلي في نصح جماهير الاتحاد قائلا: "أحسنوا الأجواء بثوا أجواء الثقة والفرح للجميع احضر أرض الملعب شجع لاعبيك جهازك الفني والاداري لا تتوقف عما تراه مناسبًا أخرج أفضل ما لديهم حتى نرسل رسالة أخرى للاعبينا ولاستقطاباتنا القادمة إن استطعنا".
واختتم: "هذا نادينا وهذا إرثنا وتاريخنا وأي شخص يعمل به أو يلعب له أو ينتمي له يأتي من الباب الكبير ويخرج كذلك من الباب الكبير. سنكمل المسيرة وسننجح بأمر الله تعالى ودعم اعضاء مجلس الادارة والمجلس التنفيذي وأنتم جماهيرنا الغالية فطموحنا عال جدا كما فعلنا سابقًا يستاهل الاتحاد وجمهوره الاتحاد يحتاج وقفة الجميع جماهيرنا الغالية حبيت أشارككم الصورة كاملة من قلبي الى قلوبكم".
يذكر أن نادي الاتحاد بدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نظيره الرائد بنتيجة (3-0)، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.
وحصل الاتحاد بقيادة نونو سانتو على أول 3 نقاط من الجولة الأولى، فيما خرج الرائد دون أي نقاط.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الطائي يوم السبت المقبل.