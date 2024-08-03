تشهد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس منافسات مشتعلة مع دخولها إلى اليوم التاسع.

وتقدم "إرم نيوز" أبرز أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية:

وفيما يلي أبرز منافسات اليوم السبت 3 أغسطس 2024 بالنسبة للرياضيين العرب خصوصا، ومواعيد المواجهات بتوقيت مكة المكرمة:

رماية - سيدات

أمير أبو شقة (مصر) 10-00 صباحًا

تجديف - فردي رجال

سيد علي بودينة (الجزائر) - 10:42 صباحًا

دراجات - رجال

ياسين حمزة (الجزائر) - 12:00 ظهرًا

أشرف الدغمي (المغرب) - 12:00 ظهرًا

ألعاب قوى

حسين عاصم آل حزام (السعودية) - وثب بالزانة - 11:10 صباحًا

هاشم معروفو (جزر القمر) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًا

طه حسين ياسين (العراق) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًا

سامر اليافعي (اليمن) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًا

أحمد السباعي (ليبيا) - 100 متر عدو - 11:35 صباحًا

نيللي جيبكوسجي (البحرين) - 800 متر عدو - 12:20 ظهرًا

آمال الرومي (الكويت) - 800 متر عدو - 12:20 ظهرًا

ليلى المصري (فلسطين) - 800 متر عدو - 12:20 ظهرًا

سباحة - سيدات

معيشا سعدي (جزر القمر) - 50 متر - 12:00 ظهرًا

سباحة - رجال

مروان القماش (مصر) - 1500 متر حرة - 12:30 ظهرًا

أحمد جوادي (تونس) - 1500 متر حرة - 12:30 ظهرًا

إبحار - سيدات

خلود منسي (مصر) - السباق الرابع - 13:05 ظهرًا

خلود منسي - السباق الخامس - بعد السباق الرابع

خلود منسي - السباق السادس - بعد السباق الخامس

أمينة شاه (الكويت) - السباق الرابع - 13:05 ظهرًا

أمينة شاه - السباق الخامس - بعد السباق الرابع

أمينة شاه - السباق السادس - بعد السباق الخامس



إبحار - رجال

علي بدوي (مصر) - السباق الخامس - 13:20 ظهرًا

علي بدوي - السباق السادس - بعد السباق الخامس

مبارزة - فرق سيدات - سلاح السابر

الجزائر - فرنسا - 14:00 ظهرًا

تجديف متعرج - سيدات

كارول ديانا بوزيدي (الجزائر) - 16:30 عصرًا

تجديف متعرج - رجال

أندي بارات (جزر القمر) - 17:40 مساءً

ماتيس سودي (المغرب) - 17:40 مساءً

سالم الجمعي (تونس) - 17:40 مساءً

ملاكمة - سيدات

إيمان خليف (الجزائر) - آنا لوكا (المجر) - 18:22 مساءً

ملاكمة - رجال

زياد عشيش (الأردن) - 71 كيلو - 21:32 مساءً