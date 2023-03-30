فرصة لأندية السعودية.. باريس سان جيرمان لا ينوي تجديد عقد ميسي

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان يفكر في عدم تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي من أجل تخفيض التكاليف بسبب مخاوف من انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وتعرض باريس سان جيرمان لعقوبات اللعب المالي النظيف العام الماضي، وتم تغريمه 8.6 مليون جنيه إسترليني، في حين أن 56.3 مليون جنيه إسترليني على المحك اعتمادًا على امتثال النادي المستقبلي للقواعد.

لذلك يحرص النادي على خفض فاتورة رواتبه من خلال التخلص من ميسي الذي يحصل على 740 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.