رغم تسجيله هدف الفوز.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

هاجمت جماهير ليفربول نجمها المصري محمد صلاح على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الفوز الصعب على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يقبل هدية حنبعل المجبري ويمنح ليفربول فوزا مثيرا (فيديو)

ليفربول خاض المواجهة أمام بيرنلي وهو الفريق الوحيد الذي حافظ على العلامة الكاملة بعد انتصاراته على بورنموث ونيوكاسل وآرسنال، لكنه دخل اللقاء متراجعًا في الترتيب بعد فوز كل من أرسنال وتوتنهام.

أمام صلابة دفاع بيرنلي، عانى رجال المدرب آرني سلوت في اختراق الخطوط، واعتمدوا على التسديدات البعيدة، قبل أن يحسم صلاح النتيجة من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد لمسة يد على حنبعل المجبري.

وبهذا الهدف، استعاد ليفربول الصدارة وأبقى على سجله خاليًا من الهزائم.

انتقادات لاذعة لصلاح

ورغم الهدف الحاسم، عبرت الجماهير عن استيائها من أداء صلاح، معتبرة أنه لم يقدم أي تأثير يذكر طوال المباراة.

أحد المشجعين كتب: "هذا أسوأ أداء لصلاح في بداية موسم منذ أن جاء لليفربول"، وغرد آخر: "نلعب وكأننا بعشرة لاعبين بوجود صلاح".

أخبار ذات علاقة سر استبعاد إيزاك تماما من مباراة ليفربول وبيرنلي

بينما أضاف ثالث: "صلاح قدم مباراة مروعة أخرى.. نحتاج إيزاك بسرعة"، وكتب آخر: "صلاح ليس نفسه.. نحتاج هدفًا منه في أقرب وقت".

ووصلت الانتقادات إلى حد وصف أحدهم أداء صلاح بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، فيما اكتفى آخر بالتعليق: "صلاح كارثي اليوم".

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد الأربعاء المقبل في انطلاق مشواره بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.