الزمالك ينجح في التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج
الشافعي صالح رئيس أسوان كان قد نفى ما تردد حول تفاوض الزمالك لضم أحمد بلحاج.
نجح الزمالك في الحصول على توقيع المغربي أحمد بلحاج لاعب أسوان.
وكتب أحمد شوبير عبر حسابه في موقع "تويتر": "تمت، خلاص أحمد بلحاج ف الزمالك أعاره بنية البيع
وكان الشافعي صالح رئيس أسوان قد نفى ما تردد حول تفاوض الزمالك لضم أحمد بلحاج، علما أن عقد اللاعب المغربي مع أسوان يمتد حتى 2024.
ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة في حين يملك الأهلي المتصدر 37 نقطة من 15 مباراة.