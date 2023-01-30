الزمالك ينجح في التعاقد مع المغربي أحمد بلحاج

وكان الشافعي صالح رئيس أسوان قد نفى ما تردد حول تفاوض الزمالك لضم أحمد بلحاج، علما أن عقد اللاعب المغربي مع أسوان يمتد حتى 2024.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 16 مباراة في حين يملك الأهلي المتصدر 37 نقطة من 15 مباراة.