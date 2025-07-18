غلطة سراي يوجه "الضربة القاضية" لنادي الهلال

وجه نادي غلطة سراي التركي ضربة قاضية إلى الهلال السعودي في سوق الانتقالات الجارية.

وأعلن نادي الهلال رسمياً تعاقده مع 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه على رأسها الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي بجانب اللاعب علي لاجامي مدافع النصر السعودي وأيضاً عبد الكريم دارسي جناح الأهلي السعودي.

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وشارك الهلال مؤخراً في كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة، وودع المنافسات على يد فلومينينسي البرازيلي في دور الثمانية.

وتحرك نادي الهلال لضم اللاعب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي في الموسم الجديد ولكن الصفقة واجهت عقبات قوية في ظل تمسك اللاعب بالانتقال إلى فريقه السابق غلطة سراي الذي لعب له معاراً في الموسم الماضي.

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وكتب الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس تغريدة أكد خلالها توصل نابولي لاتفاق مع غلطة سراي لإتمام صفقة أوسيمين.

وأوضح أن غلطة سراي سيدفع 40 مليون يورو فور إتمام الصفقة بجانب 35 مليون يورو بحلول نهاية عام 2026.

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وأشار إلى أن النادي التركي لن يتمكن من بيع اللاعب للأندية الإيطالية لمدة عامين وهو شرط فرضه مسؤولو نابولي.

ويبحث الهلال عن ضم مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي في ظل تقدم سن الصربي ألكسندر ميتروفيتش وكثرة إصاباته.