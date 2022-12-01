سالم الدوسري ينضم لسامي الجابر ووهبي الخزري كأكثر عربي يسجل في تاريخ كأس العالم

وسجل الدوسري هدفه التاريخي في مونديال قطر أمام الأرجنتين في لقائه الأول في كأس العالم 2022، وذلك بعدما افتتح أهدافه الثلاثة في مرمى المنتخب المصري في مونديال 2018 في روسيا خلال الفوز بهدفين مقابل هدف في ختام مباريات دور المجموعات.

وأكمل الدوسري ثلاثيته في تاريخ كأس العالم في مرمى المكسيك ليقصي الفريق القادم من أمريكا الشمالية من البطولة بفارق الأهداف عن بولندا التي احتلت المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف الأرجنتين المتصدرة.

وسجل الخزري ثالث أهدافه مع المنتخب التونسي في الفوز التاريخي على فرنسا في ختام مباريات المجموعة الرابعة في مونديال قطر، وذلك بعد ثنائية في مونديال 2018 في مرمى بلجيكا وكذلك بنما.