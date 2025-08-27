هل يتعمد أنشيلوتي تدمير برشلونة ومساعدة ريال مدريد؟

كتب: نور الدين ميفراني

أثار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي جدلاً وصراعاً بين الغريمين التقليديين في إسبانيا برشلونة وريال مدريد بسبب لائحة المنتخب لتصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بأمريكا الجنوبية.

وبلغت البرازيل نهائيات كأس العالم 2026 منذ الجولة الماضية ولا يزال أمامها مباراتَا تحصيل حاصل أمام تشيلي وبوليفيا يومي 4 و9 سبتمبر القادم.

وأعلن المدرب الإيطالي لائحة المنتخب البرازيلي ولم يوجه الدعوة للاعبي ريال مدريد المدافع إيدير ميليتاو والمهاجمين فينيسيوس جونيور ورودريغو فيما أندريك مصاب وليس متاحاً أمام المدرب.

بينما وجه الدعوة لمهاجم برشلونة رافينيا وهو ما أثار غضب صحافة كتالونيا التي اتهمت المدرب الإيطالي بمحاباة ريال مدريد وتدمير برشلونة عبر تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع لاعبي الغريمين.

وتحاول إدارة برشلونة إقناع المدرب والاتحاد البرازيلي لكرة القدم بمشاركة رافينيا في المباراة الأولى أمام تشيلي في ماراكانا بالبرازيل والغياب عن المباراة الثانية أمام بوليفيا لكونها ستجرى على ارتفاع 4150 متراً فوق سطح البحر وتشكل عائقاً أمام اللاعبين لاستعادة أنفاسهم.

ودرب كارلو أنشيلوتي ريال مدريد في ولايتين ما بين 2013 و2015 وما بين 2021 و2025 وغادره نهاية الموسم الماضي فقط كما يملك علاقات مميزة مع إدارة الفريق الملكي.

ولم يوجه كارلو أنشيلوتي الدعوة للاعبي ريال مدريد لأسباب متعددة، فالمدافع إيدير ميليتاو عائد من إصابة وغياب طويل ولم يشارك كثيراً سواء في كأس العالم للأندية أو بداية الدوري الإسباني وفينيسيوس جونيور موقوف دولياً لمباراة واحدة ورودريغو لم يلعب كثيراً ومستواه متراجع وهي التبريرات التي قدمتها بعض وسائل الإعلام المدريدية والبرازيلية.

لكن غضب جماهير وإعلام برشلونة له ما يبرره لكون المدرب الإيطالي فضل إراحة لاعبي فريقه السابق كلهم وكان من الممكن دعوة واحد منهم على الأقل مع دعوة رافينيا من برشلونة أو إراحة لاعبي الغريمين معاً تجنباً للجدل.