رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع واتارو إندو (صور)

وقال واتارو إندو لموقع ليفربول: "أنا سعيد جدًا، الآن، وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير في ليفربول".

وأضاف: "إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".

وأتم إندو: "ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي التي ألعب فيها في أنفيلد، ولا أطيق الانتظار حتى ألعب في أنفيلد أمام جماهير ليفربول".

وتابع: "ألعب في مركز رقم 6، وأعتقد أنني أستطيع مساعدة هذا النادي دفاعيًا، وسيكون لدي تنظيم جيد في الوسط، وأعتقد أن هذا هو عملي".

وختم: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا النادي، وأتطلع لرؤيتك في أنفيلد".