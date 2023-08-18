رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع واتارو إندو (صور)
أعلن نادي ليفربول، رسميًا، التعاقد مع الياباني واتارو إندو من شتوتغارت الألماني.
وقال ليفربول في بيان: "وافق ليفربول على ضم واتارو إندو من نادي شتوتغارت بموجب عقد طويل الأجل".
وأضاف: "سيصبح اللاعب الياباني الدولي هو ثالث توقيع للريدز هذا الصيف بعد الانتهاء من الشروط الشخصية، وإتمام الفحص الطبي بنجاح".
وسيرتدي اللاعب الياباني القميص رقم 3.
وقال واتارو إندو لموقع ليفربول: "أنا سعيد جدًا، الآن، وأنا متحمس جدًا للانضمام إلى نادٍ كبير في ليفربول".
وأضاف: "إنه شعور رائع وهذا حلمي، لطالما كان حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ومع أحد أكبر الأندية في العالم، إنه حلم تحقق بالنسبة لي".
وأتم إندو: "ستكون هذه هي المرة الأولى بالنسبة لي التي ألعب فيها في أنفيلد، ولا أطيق الانتظار حتى ألعب في أنفيلد أمام جماهير ليفربول".
وتابع: "ألعب في مركز رقم 6، وأعتقد أنني أستطيع مساعدة هذا النادي دفاعيًا، وسيكون لدي تنظيم جيد في الوسط، وأعتقد أن هذا هو عملي".
وختم: "أنا متحمس جدًا للانضمام إلى هذا النادي، وأتطلع لرؤيتك في أنفيلد".
ووصل "واتارو إندو" لليفربول بعد 4 مواسم مع شتوتغارت، حيث لعب 133 مباراة، وسجل 15 هدفًا.
ويبلغ "إندو" من العمر 30 عامًا، وانضم لشتوتغارت أول مرة، في صيف 2019، بنظام الإعارة من سينت ترويدنس البلجيكي، قبل أن ينتقل بنظام دائم في 2020.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن إندو يجيد اللعب في خط الوسط الدفاعي، وقلب الدفاع، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 6.5 مليون يورو، ولعب مع النادي الألماني 133 مباراة، سجل فيها 15 هدفًا وصنع 12.
وعلى المستوى الدولي خاض "إندو" 50 مباراة دولية مع اليابان، وسجل هدفين، وشارك 4 مباريات في نهائيات كأس العالم 2022.