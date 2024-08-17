هدف محمد صلاح الرائع واحتفاله بشعار الزمالك (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفًا رائعًا لفريق ليفربول في شباك إبسويتش تاون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، وهو الهدف الثاني للريدز في المباراة، إذ تقدم أولا الفريق عن طريق غوتا في الدقيقة 60.

وسجل صلاح الهدف بعد تلقيه تمريرة متقنة وضعته في مواجهة حارس إبسويتش تاون ليسكنها على الفور الشباك.

كما احتفل صلاح بشكل جديد، إذ شبه البعض احتفاله على طريقة شعار نادي الزمالك المصري، والذي يحمل رجل يمتلك قوس ويطلق السهام، وهو احتفال يشتهر به العديد من نجوم الزمالك في الدوري المصري.

وشارك صلاح في 350 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، سجل خلالها 212 هدفًا وصنع 89، منذ قدومه من روما الإيطالي في صيف 2017.

وسجل صلاح 9 أهداف في المباريات الافتتاحية لليفربول بالدوري الإنجليزي خلال المواسم السبعة الماضية، ما جعله أكثر لاعب في تاريخ المسابقة العريقة يسجل أهدافًا في اللقاءات الافتتاحية، ويتخطى الثلاثي المعتزل آلان شيرار وفرانك لامبارد وواين روني، الذين أحرزوا 8 أهداف مع أنديتهم في الجولة الأولى للموسم، لينجح صلاح في فض الشراكة مع الثلاثي.

وضم صلاح، إبسويتش لقائمة ضحاياه في الدوري الإنجليزي، فخلال مسيرته بالمسابقة التي بدأت مطلع عام 2014 مع فريقه السابق تشيلسي، واجه النجم المصري 31 ناديًا حتى الآن بإنجلترا، وهز شباك 27 منها، وأخفق أمام 4 فرق هي لوتون تاون وسندرلاند وسوانزي سيتي، وليفربول، الذي لعب ضده بقميص الفريق اللندني، قبل رحيله عنه عام 2015.

كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف في المباريات الافتتاحية لفرقهم في الدوري، برصيد 14 هدفًا (9 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، متفوقًا على أسطورة مانشستر يونايتد واين روني (13 هدفًا).